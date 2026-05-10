Hansi Flick, décimo entrenador del FC Barcelona en encadenar dos títulos de Liga

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Madrid C.F. at Spotify Camp Nou stadium on May 10, 2026 in Barcelona, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La consecución matemática del título de LaLiga EA Sports 2025-2026 por parte del FC Barcelona, consumado este domingo en El Clásico, ha certificado el ingreso de Hansi Flick en la historia estadística de la entidad barcelonista, al convertirse en el décimo entrenador en los 126 años de historia del club capaz de revalidar el campeonato liguero de forma consecutiva.

El éxito de Flick supone la consolidación de una hegemonía doméstica que el club no disfrutaba desde el bienio 2018-2019. Al encadenar dos títulos en sus dos primeras temporadas al frente del banquillo azulgrana, el técnico teutón se une a un selecto grupo de estrategas que han definido las épocas de mayor estabilidad y éxito del equipo catalán.

En la cúspide de esta relación histórica se mantiene Johan Cruyff, único técnico en la trayectoria del club que ha logrado conquistar cuatro Ligas seguidas (1991-1994). Le sigue Pep Guardiola, quien encadenó tres campeonatos entre 2009 y 2011.

Flick entra hoy en el grupo de los entrenadores que han firmado el "doblete" de años naturales, igualando a predecesores de diversas épocas como Enrique Fernández (1948-1949), Ferdinand Daucík (1952-1953), Helenio Herrera (1959 y 1960), Louis van Gaal (1998-1999), Frank Rijkaard (2005-2006), Luis Enrique (2015-2016) y Ernesto Valverde (2018-2019).

ELEVADA EFECTIVIDAD DESDE SU LLEGADA

Más allá de la consecución del título, los registros de Flick destacan por su efectividad inmediata. El alemán se erige como el séptimo entrenador en la historia de la competición que logra el título en cada una de sus dos primeras campañas completas en el Camp Nou. Este hito sitúa su porcentaje de éxito liguero en el 100% desde su desembarco en la Ciudad Condal.

Con este campeonato, el FC Barcelona suma un nuevo trofeo a su palmarés bajo una dirección técnica que ha priorizado la solvencia competitiva, devolviendo al club la regularidad necesaria para dominar el torneo de la constancia por segundo año seguido.

--RELACIÓN DE ENTRENADORES CON LIGAS CONSECUTIVAS EN EL FC BARCELONA:

Johan Cruyff: 4 (1990/91, 91/92, 92/93, 93/94).

Pep Guardiola: 3 (2008/09, 09/10, 10/11).

Enrique Fernández: 2 (1947/48, 48/49).

Ferdinand Daucík: 2 (1951/52, 52/53).

Helenio Herrera: 2 (1958/59, 59/60).

Louis van Gaal: 2 (1997/98, 98/99).

Frank Rijkaard: 2 (2004/05, 05/06).

Luis Enrique: 2 (2014/15, 15/16).

Ernesto Valverde: 2 (2017/18, 18/19).

Hansi Flick: 2 (2024/25, 25/26).