Hansi Flick: "Decir 'estamos contentos por estar primeros' no es la actitud correcta"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa previa al partido contra Osasuna en LaLiga EA Sports - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que no es la "actitud correcta" estar contentos por ser líderes de LaLiga EA Sports, ya que les queda un "camino largo" por delante, teniendo que centrarse en "trabajar y mejorar" y pensando únicamente en ellos mismos, y no en el Real Madrid, de quien no ha querido hablar sobre su situación y la de su técnico Xabi Alonso.

"Hay muchas cosas que podemos mejorar, y en eso queremos trabajar. No se trata de mirar la clasificación y decir 'estamos contentos por ser primeros', creo que esa no es la actitud correcta. Queda un camino largo, y si al final de la temporada estás en esa posición, entonces te lo has merecido", ha explicado el técnico alemán en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado (18.30 horas) frente al CA Osasuna.

Sobre el equipo navarro ha manifestado que es un "equipo defensivamente sólido" y que tendrán que mostrar su mejor nivel, especialmente en el inicio del partido, para no volver a encajar el primer tanto como viene siendo habitual. "Esto es LaLiga, cada partido es difícil cuando no estás jugando al cien por cien de tu nivel", explicó.

"Esto es lo que queremos mostrar mañana. Nos preparamos bien, no importa si es el Atlético de Madrid, el Athletic u Osasuna. Nos centramos en esto: preparar a los jugadores, preparar a todos. Es muy importante para nosotros conseguir estos tres puntos. Es muy importante para nosotros", destacó respecto la relevancia del encuentro de este sábado.

El técnico alemán no ha querido desvelar quién será el delantero centro titular, destacando que la competencia entre Robert Lewandowski y Ferran Torres es "perfecta" para todos. "En cada posición tenemos dos o tres jugadores que pueden jugar ahí, y creo que esto también aumenta y mejora a cada jugador", manifestó.

"Es bueno para el equipo, es bueno para ellos, porque siempre tienen que jugar al máximo nivel, y lo que he visto en las últimas cuatro o cinco semanas es increíble. Todos están en el nivel en el que quiero verlos, y esto es realmente bueno. Ahora también tenemos esta calidad en los entrenamientos en los últimos días o semanas, totalmente diferente a hace dos meses. Lo valoro mucho", reveló.

El técnico alemán se ha deshecho en elogios hacia Eric Garcia, quien en los últimos partidos ha jugado a un "gran nivel" en el doble pivote ante la baja de Frenkie de Jong. "Decidimos que él jugara de seis y lo hizo realmente bien, jugó a gran nivel. Así que es bueno verlo. Cuando tienes un jugador como él, puedes usarlo en diferentes posiciones, y eso es muy bueno", explicó sobre el jugador catalán.

"Frenkie estuvo enfermo los dos últimos partidos, y por eso, y porque tiene que mejorar, es normal después de los días que ha pasado. Para mí no importa esto, lo importante es que pongamos a los mejores once en el campo, los que nos ayuden a ganar el partido", declaró sobre la suplencia del neerlandés.

También alabó a Marcus Rashford, de quien ha dicho que está a su "mejor nivel" tras superar el proceso de adaptación al club blaugrana. "Es un profesional absoluto. Su actitud, su mentalidad, son excelentes. Creo que al principio tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel. Se ve en su mentalidad, está aquí y estoy muy contento de que esté aquí", afirmó.

Finalmente, respecto a la situación actual del Real Madrid, con la aparición de muchas dudas respecto a la figura de Xabi Alonso, Flick ha afirmado que se centra al "cien por cien" en su equipo. "No nos centramos en el Real Madrid, solo nos centramos en nosotros mismos. Tenemos mucho que hacer con esta situación, así que estoy cien por cien centrado solo en el Barça", finalizó.