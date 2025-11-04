Hansi Flick: "La dinámica y el espíritu es mejor y eso es un buen signo"

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, espera "un partido difícil" este miércoles ante el Club Brujas belga en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, aunque reconoce que "la dinámica y el espíritu" en su equipo es "mejor" que hace unas semanas y que empiezan a recuperar a jugadores como Robert Lewandowski o Dani Olmo que les ayudarán a elevar su nivel.

"Creo que es un partido similar contra el Elche. Al Brujas también les gusta tener el balón, juegan muy bien, tienen un buen movimiento y buenos automatismo, y, especialmente en casa, porque la atmósfera es increíblemente buena, también presionan uno a uno. Para nosotros será un partido difícil", señaló Flick en rueda de prensa.

El entrenador del conjunto blaugrana afirmó que respeta "mucho" al conjunto belga y por ello pidió "actitud, mentalidad y jugar como un equipo". "Hay que enfocarse en nuestro plan de juego y este es lo importante", indicó.

Flick celebró que haya un mejor ambiente tras la derrota del Clásico. "Lo vimos en el entrenamiento del sábado y después del partido ante el Elche que la dinámica y el espíritu fue mucho mejor que antes y es un buen signo. Hoy martes tuvimos un buen entrenamiento con mucha calidad y es lo que quiero ver del equipo", afirmó.

"Pero como he dicho antes, no es fácil. Algunos jugadores se lesionaron en la temporada anterior, pero también empezamos con Raphinha, 'Levy' (Lewandowski) y Lamine en el nivel más alto y nos dieron mucha confianza en el comienzo de la temporada y también el estilo en el que jugamos fue genial. Durante la temporada hemos perdido a muchos jugadores, pero ahora parece que vuelven y creo que es un buen comienzo de nuevo", añadió al respecto.

En este sentido, elogió a Robert Lewandowski, que le acompañó en la rueda de prensa. "No he visto un jugador más profesional que él. Hace unas cuatro o cinco semanas que está lesionado y so sé qué es lo que tiene en su ADN, pero es increíble trabajar con él. Cuando él vuelve, cuando está en el entrenamiento, da otro nivel, para todos los jugadores, incluso para los más jóvenes. Por eso es por lo que necesitamos a jugadores como Robert, para conseguir nuestro mejor nivel", recalcó.

Además, recuerda que para poder implantar un estilo ofensivo y que funcione como el del año pasado se "requiere tiempo". "Al final se trata de gestionarlo. Si hemos perdido, pues gestionar también la derrota, pero al final va más allá de eso. Por eso es por lo que estoy tan contento en Barcelona", confesó.

Sobre Lamine Yamal, el alemán dejó claro que no es su "problema" que sea llamado o no por la selección e insistió en que tiene que "gestionar su lesión". "Lo ha hecho muy bien, pero no es así que se puede decir que hoy se ha terminado o que hay una semana más. Para nosotros, para el equipo médico, para todos, es un trabajo duro y también para Lamine. Lo que puedo decir es que cuando sea capaz de jugar, jugará", aseveró.

A nivel defensivo, Flick apuntó que la temporada pasada tenían "un gran líder" como Íñigo Martínez y que Eric García "de nuevo volvió a hacer un gran partido contra el Elche". "Ahora mismo tenemos tres centrales, y estoy muy contento con ellos. Otra opción sería jugar con Gerard (Martín), que creo que lo puede hacer muy bien en esa posición y para nosotros es una buena opción", advirtió.