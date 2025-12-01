Hansi Flick: "Estamos líderes, pero no estamos en nuestro mejor momento"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against Deportivo Alaves at Ciudad Esportiva Joan Gamper on November 28, 2025 in Sant - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que a pesar de que su equipo esté líder no "están en su mejor momento", por lo que tiene que seguir "dando pasos" para recuperar su mejor versión, empezando por el duelo de este martes (21.00 horas) frente al Atlético de Madrid, al que considera un "equipo fantástico" y contra el que tendrán que "demostrar" su calidad.

"Es la misma presión que la temporada pasada. También dijimos al principio de la temporada que quizá esta temporada sería más difícil, porque todos quieren ganar al campeón. Así que va de eso. Estamos arriba en la tabla, pero no estamos en nuestro mejor nivel en este momento, y tenemos que dar estos pasos para jugar nuestro mejor fútbol con lo que tenemos", ha asegurado Flick en la rueda de prensa previa al duelo de este martes frente al Atlético de Madrid.

"Siempre es importante ser líderes, pero al final, cuando ves nuestra temporada hasta ahora, hemos tenido muchas lesiones, estamos volviendo, y nunca hemos buscado excusas por ello. Simplemente seguimos adelante, y me gusta gestionarlo así. Y estamos líderes, así que eso es algo bueno. Ahora estamos en lo más alto de la tabla y esto es lo que queremos, pero lo más importante es estarlo al final de la temporada", profundizó.

El técnico alemán ha querido explicar su actitud después del partido contra el Deportivo Alavés, apesadumbrado en el banquillo, revelando que estaba "decepcionando" con las muchas pérdidas que tuvo su equipo y también con la expulsión de su segundo entrenador Marcus Sorg, a quien considera la "persona más importante" que tiene dentro del Barça, así como la del entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente.

"Estaba decepcionado, porque tuvimos demasiadas pérdidas de balón, pero también tengo que hablar del banquillo. Tuvimos dos tarjetas rojas, así que eso también influye. También tengo que mirar alrededor y decirles que mantengan la calma. Y cuando marcamos el tercer gol, Marcus recibió la tarjeta roja y estuve hablando mucho con él", explicó.

Sobre el Atlético de Madrid, rival al que se medirán este martes (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou, ha afirmado que será un "partido duro" ya que se enfrentarán a un "equipo fantástico". "Creo que este es uno de los mejores equipos de Europa. Han construido mucha calidad. Creo que también aumentaron su calidad en el mercado de verano. Me gusta cómo juegan en ataque, muy bien. Será difícil, pero nosotros también tenemos calidad y tenemos que demostrarla mañana", manifestó.

De cara a este encuentro, Flick no descartó la titularidad de Pedri ni la de Raphinha, a pesar de que el brasileño se ha retirado del último entrenamiento. Mientras que sobre Ronald Araujo ha afirmado que no estará disponible y que no quiere dar más detalles ya se que trata de una "situación privada".

"Estoy contento con la afición, no echo nada en falta. La situación es como es. En el último partido, supieron cuándo apoyar. Estoy contento con la interacción", ha finalizado el técnico alemán, quien espera este martes regalar a la afición blaugrana un triunfo frente al Atlético de Madrid, cuarto clasificado en la tabla a 3 puntos del Barça.