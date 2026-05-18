Hansi Flick: "Mi hambre de títulos es aún mayor"

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, el entrenador, Hansi Flick, y el presidente interino, Rafa Yuste, tras la renovación del alemán hasta 2028 - FCB

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este lunes, tras renovar hasta el 30 de junio de 2028 con una temporada opcional más, que su objetivo es seguir ampliando el palmarés del conjunto blaugrana y pelear también por conquistar la Liga de Campeones.

"Queremos ganar más títulos y soñamos también con la Champions League. Estamos trabajando para ello", señaló el técnico alemán en declaraciones a los medios del club después de oficializar su continuidad en la entidad azulgrana.

Recordó además los "momentos fantásticos" vividos en sus dos primeras temporadas y aseguró que mantiene intacta su ambición. "Mi hambre es aún mayor. Quiero seguir logrando cosas y ganar más títulos. Agradezco la confianza del club, del presidente y de la directiva", explicó.

Flick confesó sentirse "muy feliz" por seguir vinculado al Barça y destacó la conexión emocional que siente con el club desde su llegada. "El Barça es más que un club y para mí es un placer continuar este viaje. Cada día puedo sentir esta pasión que tienen el club, el 'staff', los jugadores y también los aficionados", afirmó.

También elogió el trabajo realizado junto al director deportivo, Deco, y apuntó que el equipo seguirá buscando mejoras de cara al próximo curso. "En las últimas semanas hemos jugado muy bien y con mucha estabilidad, pero por supuesto hay cosas que debemos cambiar y lo haremos juntos", comentó.

Además, Flick insistió en la importancia de mantener unido al entorno del club y destacó el ambiente vivido en el Spotify Camp Nou durante el tramo final de temporada. "Quiero un equipo unido con todo el mundo dentro del club y conectado con la afición. Los últimos partidos en casa tuvieron una atmósfera increíble y queremos darlo todo otra vez la próxima temporada para intentar hacer realidad nuestros sueños", recalcó.