Hansi Flick: "Jugamos y ganamos con el estilo que queríamos, como el Barça"

Hansi Flick, FC Barcelona - Ismael Adnan/SOPA Images via ZUM / DPA

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró "orgulloso" por ganar al Real Madrid y por cómo se proclamaron campeones de la Supercopa de España este domingo, fieles a su "estilo" y con un gran "espíritu de equipo".

"Cuando juegas una final, además contra el Madrid, y ganamos, sienta muy bien. Estoy muy orgulloso del equipo porque jugamos con el estilo que queríamos, como el Barça. Es lo más importante", dijo en rueda de prensa un Flick que insistió en el "estilo".

"No entré en el vestuario. Estarán celebrando. Creo que la primera parte jugamos muy bien, controlamos el partido. Sabíamos que tendríamos que sufrir también, pero durante todo el partido jugamos con nuestro estilo. Ellos tienen calidad, y al final no fue fácil, pero estamos luchando juntos como equipo", afirmó.

Por otro lado, Flick fue preguntado por Raphinha, MVP de la final con dos goles. "Su mentalidad es increíble. Su dinámica afecta a todo el equipo. Falló la primera pero en la segunda estaba ahí, dio el primer gol y confianza al equipo. Da mucho intensidad y lo necesitamos", apuntó, elogiando también a un Eric García que se ha convertido en un líder para el equipo.

El técnico alemán se quitó mérito de su racha de ocho finales disputadas y ocho ganadas. "Marcamos un gol más, mínimo. Para mí todo es el equipo, no yo, cuando el equipo lucha, por este club, por los aficionados, muestran mentalidad y actitud, es muy grande. Estamos en buen momento y con suerte podremos seguir creciendo. No pienso en el pasado, siempre miro adelante. Esta final fue muy importante, contra el Real Madrid siempre es especial", dijo.

"Es una situación diferente. El año pasado estábamos unos puntos por abajo, ahora estamos arriba. Cuando estamos centrados y jugamos como equipo, tengo buenas sensaciones. Hay espíritu de equipo y me encanta verlo", añadió sobre la opción de que la Supercopa refuerce sus opciones de ganar más títulos esta campaña.

Por otro lado, Flick celebró el regreso de un Ronald Araújo que atravesó ciertos problemas con su salud mental. "Volver a jugar y ganar este título significa mucho para él. Estoy contento de que vuelva, de que parece que está bien, pero le apoyaremos siempre. Es importante. Es un chico fantástico y un jugador muy importante, uno de los capitanes", terminó.