Hansi Flick: "Me gusta el hambre de meter goles"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, valoró de manera muy positiva la goleada (7-1) sobre el Valencia este domingo en un "partido perfecto" donde además vio el "hambre de meter goles" con rotaciones, sin olvidar que necesitan más puntos en Liga.

"Pensamos que es importante piernas frescas, fue excelente ver cómo empezamos, muy concentrados y los goles. Fue un partido perfecto, también por los jugadores que juegan menos", dijo en rueda de prensa en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Flick fue preguntado por muchos de sus jugadores, como por la decisión en portería de afianzar a Wojciech Szczesny. "Somos profesionales, no es fácil esta situación para Iñaki, decidimos lo que es importante para el equipo. Si tenemos que cambiar lo haremos, se trata del rendimiento", afirmó.

"Ambos son jugadores y porteros excelentes, lo decidimos conjuntamente y a veces está muy parejo, es por un sentimiento o algo similar, es mi trabajo. Decidimos que Szczesny jugará hoy y fue la decisión correcta", añadió.

El de Fermín fue otro nombre propio de la rueda de prensa. "Me gustaría dar más minutos a cada jugador, pero no siempre es posible. Tenemos en el centro del campo unos jugadores fantásticos, pero Fermín mostró sus partes fuertes, estuvo presente 90 minutos, atacando y defendiendo", confesó.

"Es bueno ver que tenemos jugadores con esta calidad. No estamos bien en la Liga y tenemos que seguir en este camino. Hay que jugar de esta forma. Los aficionados, el club y los jugadores están contentos", añadió.

Por otro lado, Flick elogió también a Ferran Torres o Alejandro Balde, pero también les pidió más. "Lewandowski jugó la segunda parte y marcó un gol. Me gusta el hambre de meter goles, y no terminó con 3-0, fue hasta el final. Me encanta. Lo importante son los puntos y de momento necesitamos más", apuntó.

"Hoy podía haber metido dos o tres goles más, fue una decisión correcta que Ferran jugó de 9. Balde es un jugador que necesita confianza, su rendimiento es increíble, pienso que su potencial es mayor, puede mejorar", añadió.

El técnico alemán afirmó que "quiere tener" a Eric García y sobre Ansu Fati valoró su "mejoría" sin saber decir qué pasará con su futuro. Además, Flick desveló lo que le "encantó" de la goleada al Valencia para seguir a siete puntos del líder Real Madrid, que fue la respuesta de Gavi al decirle de saltar al campo en el 75'.

"De hoy, lo que más me impresionó fue cuando hablé con Gavi, le quería meter en los últimos 15 minutos y me dijo que no, que Pablo Torre, puedes ver que el equipo, los jugadores, están conectados. Me encanta Gavi, es top", zanjó.