Hansi Flick: "Me gustaría ganar la Champions y ser el entrenador cuando el estadio esté acabado"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa previa al partido de LaLiga EA Sports ante el Celta de Vigo - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este martes que quiere continuar en el banquillo azulgrana más allá de esta temporada y reconoció que le ilusiona cerrar su etapa en el club cumpliendo dos grandes objetivos: conquistar la Liga de Campeones y dirigir al equipo cuando el nuevo Spotify Camp Nou esté completamente terminado.

"Me gustaría ganar la Champions y ser el entrenador cuando el estadio esté acabado", afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Celta de Vigo, una comparecencia en la que también dejó clara su voluntad de seguir. "Es lo que quiero. Este va a ser mi último paso en mi carrera. Me siento bien y me gustaría renovar, pero no es el momento de hablar de eso", añadió.

Flick explicó que se siente plenamente identificado con el proyecto deportivo y con el entorno del club, algo que considera clave para plantearse una continuidad en Barcelona.

"Aquí noto que, mirando todo a mi alrededor, es lo mejor. Mi familia y mi 'staff' disfrutan de estar aquí. Es fantástico ver al equipo. Es el Barça y eso es una motivación enorme", señaló.

El preparador azulgrana defendió además que el equipo sigue creciendo pese al golpe que supuso la reciente eliminación europea, en cuartos de final contra el Atlético de Madrid, y se mostró convencido de que la plantilla puede volver a competir por el máximo título continental.

"Veo y siento que podemos hacerlo. Hay que estar unidos e intentar ganar la Champions. Hemos tenido unos días de descanso y el ambiente es extraordinario. Paso a paso, partido a partido, rindiendo al máximo nivel", manifestó.

Sobre la temporada del equipo, evitó ponerse una nota concreta, aunque destacó el rendimiento del grupo en una campaña en la que el Barça ha vuelto a pelear por todos los títulos, más allá de ganar la Supercopa de España y estar en disposición de reconquistar la Liga.

"Eso lo decidís vosotros. Cuando llegamos no esperábamos estar compitiendo por cuatro títulos. No solo es ganar, sino cómo se gana. El club y los aficionados están contentos", comentó.

Flick también insistió en que el camino en LaLiga EA Sports todavía no está resuelto, pese a la ventaja del conjunto blaugrana en el tramo final del campeonato. "Hay que ir paso a paso. Lo importante es el siguiente partido. El Real Madrid también luchará. La Liga no está decidida todavía", advirtió.

En cuanto a la planificación del próximo curso, confirmó que mantiene un contacto constante con la dirección deportiva encabezada por Deco, aunque evitó hablar de nombres concretos o futuros refuerzos. "Hablamos todos los días con Deco. Nos centramos también en la próxima temporada, es normal. Tenemos algunas ideas claras, pero no es el momento de hablar de ello", concluyó.