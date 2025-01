Hansi Flick: "Es muy complicado jugar en Getafe, tenemos que hacerlo mejor"

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, lamentó el empate (1-1) en un campo "complicado" como el del Getafe este sábado y confesó que, por oportunidades, debieron ganar un partido que les lastra en su persecución al liderato de LaLiga EA Sports.

"No me importa lo que haga el Getafe. Es una nueva experiencia lo que he vivido hoy. En la primera parte hicimos el gol y eso nos hace ir por el buen camino, pero después, al volver, no hemos estado tan bien y nos volvemos con un punto. Es muy complicado jugar aquí en Getafe, ellos defienden bien, jugando balones largos. No es fácil y eso que hemos generado muchas ocasiones", dijo en rueda de prensa.

Flick no quiso entrar en el pique con el banquillo rival y habló de lo que le faltó a su equipo para ganar. "En el primer tiempo he echado en falta la velocidad en cuanto a los pases. Creo que no hemos jugado lo suficientemente rápido y la manera en la que hemos decidido no es como nos hubiera gustado", afirmó.

"Sabemos cuál es la situación, que hemos perdido muchos puntos en los últimos partidos, lo podemos hacer mejor. Hoy hemos empezado muy bien, también este año 2025, y ahora tenemos que demostrar que podemos seguir con esa línea. Hoy ha sido un partido pobre y tenemos que pensar en el siguiente. He contado varias oportunidades y normalmente somos capaces de meter algún gol más. Para ganar la Liga es complicado, hay muchos partidos y vamos a luchar hasta el final. Tenemos que hacerlo mejor", añadió.

Por otro lado, el técnico azulgrana fue preguntado por la denuncia de Alejandro Balde sobre insultos racistas de la grada del Coliseum. "No debería haber hueco para el racimos en el fútbol ni en ninguna parte. Esta gente que hace estos insultos se tiene que quedar en casa. Hay que luchar contra esto. Nosotros y la gente que está a su alrededor", zanjó.