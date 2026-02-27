Hansi Flick: "El Newcastle tiene un equipo fantástico; tenemos que jugar al máximo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este viernes que el Newcastle será un rival "fantástico" en los octavos de final y recordó la exigencia que supone competir en la Liga de Campeones, después de que el conjunto blaugrana haya quedado emparejado con el equipo inglés y haya evitado al Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, vigente campeón.

"El Newcastle tiene un equipo fantástico, ya lo vimos cuando jugamos allí. Siempre hay que respetar al rival, todo el mundo quiere llegar a la final, y ellos también", afirmó el técnico alemán en rueda de prensa tras conocerse el resultado del sorteo.

Flick subrayó que, a estas alturas de la competición, cualquier adversario presenta un nivel muy alto y descartó hacer cábalas sobre posibles cruces futuros. "¿Pero conoces también contra quién podemos jugar? Todos los que están en esta ronda tienen mucha calidad", señaló.

En este sentido, apuntó que si el Barça logra superar la eliminatoria podría medirse en los cuartos de final a equipos como el Tottenham o el Atlético de Madrid, además de otros aspirantes al título. "Es lo mismo, tenemos que jugar al máximo nivel", reiteró.

El preparador blaugrana insistió en que el objetivo pasa por centrarse exclusivamente en el cruce inmediato frente al Newcastle y en mantener la ambición intacta en una competición en la que "todos quieren llegar a la final".