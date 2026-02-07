Hansi Flick: "No estaba contento con la primera mitad y los jugadores tampoco"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RCD Mallorca at Spotify Camp Nou stadium on February 07, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha subrayado que él "no estaba contento con la primera mitad" de su equipo ante el RCD Mallorca y que "los jugadores tampoco", así que ha destacado la reacción tras el descanso para acabar ganando por 3-0 ese partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.

"No estaba contento con la primera mitad y creo que los jugadores tampoco. No jugábamos a nuestro nivel, no éramos dinámicos y pasábamos muy lento. Pero tenemos tres puntos más, tres goles más y una portería a cero. Al final, tengo que decir que ha sido un buen día para nosotros", resumió Flick este sábado desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou.

Luego analizó el 3-0, obra de Marc Bernal en el minuto 83. "Se puede ver que todos desde el banquillo se han levantado, han aplaudido y lo han celebrado. Para él ha sido increíble. Son grandes noticias, ha hecho su primer gol, así que perfecto. Lo ha hecho muy bien y el siguiente paso para él es volver al nivel más alto", indicó al respecto.

También habló sobre haber dado a Tommy Marqués la oportunidad de jugar. "Es nuestra manera, es bueno para el club y La Masia. Tiene mucho potencial, se puede ver en cada entrenamiento, estoy muy feliz de tener la opción de incluirlo para que tuviera su primer partido con el Barça".

"Creo que para él también era un sueño jugar su primer partido en el Camp Nou. Es algo que me gusta, que me encanta. También se puede ver la relación entre estos jugadores ya desde que juegan en La Masia, es algo totalmente diferente. Me encanta lo que veo, me gusta", insistió Flick.

Analizando de nuevo la reacción de sus pupilos, el entrenador culé desveló qué habían comentado al descanso. "Ellos mismos dijeron que no estaban satisfechos y, por supuesto, les mostramos como siempre las situaciones y lo que tenemos que mejorar. Eran cosas sobre la posición, la calidad del pase, la velocidad del pase, etc. En la primera parte no estaba siendo como el Barça quiere jugar ni como nosotros queremos jugar. La segunda parte fue mucho mejor", recalcó Flick.

Por otra parte, valoró la sustitución de Lamine Yamal. "Tenemos que disminuir sus minutos. En este momento está disfrutando de jugar, pero en la primera parte no estaba al nivel más alto. Ha mantenido su energía para la segunda y en el disparo, con gol. Y eso está bien. Lamine es fantástico, le he preguntado por cambiar y me ha dicho que sí", dijo.

Marc Casadó fue otro foco en la rueda de prensa. "Tenemos un montón de partidos y son fantásticos jugadores profesionales, muy enfocados en el entrenamiento y lo dan todo a este equipo. Él merecía jugar y, cuando tenemos que manejar los minutos para los demás, especialmente hoy que Frenkie [De Jong] no se sentía bien, decidí que jugase. Pero 'Casa' iba a ser titular tanto si Frenkie jugaba como si no jugaba", admitió.

"Para mí es importante que todos los que están en el banquillo, aunque quizás den paso atrás, que todos lo den todo en el entrenamiento. Eso es lo que quiero ver y es lo que hace todo el equipo, todo el equipo está con nosotros. Estoy muy feliz porque eso es lo básico del éxito. Cuando entrenas siempre al 100%, también puedes jugar al 100% y eso es lo que quiero ver", argumentó el técnico germano del Barça.

No en vano, puso de ejemplo otra vez a Marqués. "Tommy puede jugar en diferentes posiciones. Su lenguaje corporal es excelente, pero también con el balón muestra que tiene confianza y cree en lo que está haciendo, así que pienso que es un buen jugador para el Barça", apostilló.

"Siempre tiene la cabeza levantada, siempre busca ver a los jugadores que están en una mejor posición, así que realmente me gusta lo que veo de él en el entrenamiento. Desde el primer entrenamiento puedes ver esta dinámica que tiene con el balón, pero también sin el balón. Para mí es un buen jugador, parece que no tiene 19 años", señaló al respecto.

"Puede jugar de '6'. Hay muchos jugadores en las mismas posiciones, pero también Tommy puede jugar como un '8', como un '10'... También lo usamos para jugar como interior derecho. Así que es otra opción porque creo que cambia mucho su posición, es muy bueno con el balón y también puede ser un buen jugador cuando es necesario sin balón. Es fantástico, eso es lo que espero de él y lo está haciendo bien", concluyó Flick.