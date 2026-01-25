Hansi Flick: "No estaba contento con la primera parte, pero puedo entenderlo"

Hansi Flick, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, afirmó que entiende que su equipo tenga algún momento de falta de ritmo y juego como este domingo contra el Real Oviedo, pero destacó la segunda parte y la victoria para recuperar el liderato de LaLiga EA Sports.

"Es parte del juego. No tienen nada que perder, es lo más difícil. Son valientes, presionan arriba y no jugamos a nuestro mejor nivel. El segundo tiempo fue mejor, presionamos, marcamos el gol pronto. El equipo va de partido en partido, llegamos tarde de viaje, no hay tiempo de descanso", dijo en rueda de prensa.

"Es fútbol profesional, es su trabajo, pero el equipo siempre da lo mejor. En la primera parte sufrimos un poco, no tuvimos la confianza para superar la presión, pero la segunda fue mejor", añadió, dando tregua a su equipo tras lograr los tres puntos.

Por otro lado, Flick fue preguntado por el gran tercer gol de Lamine Yamal, pero se quedó con el primero de la tarde. "Para mí lo más importante fue el primer gol, cómo presionamos, recuperamos y marcamos. La llave para abrir el partido fue este gol, más importante que el tercero. Pero por supuesto todo el mundo le gusta ver un gol así, contento por él", afirmó.

Además, el técnico del Barça fue preguntado por Eric Garcia y por la posible salida de Marc Casadó. "Creo que lo vimos hoy, jugó en la derecha, después en el centro, lo más importante es que marcamos los goles, es un líder. El equipo lo necesita, le gusta este rol, ser un líder de este equipo porque creció aquí", afirmó.

"No tenemos elección si alguien quiere o no abandonar el club. Necesitamos a todos. Lo que puedo decir de Casadó es que es muy profesional, da todo en cada partido, hoy merecía jugar", dijo.

Por otro lado, Flick elogió en general la segunda parte de todos sus jugadores, como Lamine o Dani Olmo. "En la primera parte tenía más espacio y lo mostró en el segundo. En la primera parte es cosa el equipo también, no jugamos tan bien, pero en la segunda, hizo lo correcto en el momento oportuno y estoy contento", apuntó.

"Es lo mismo que los demás, en la segunda parte todo el mundo jugó a otro nivel. Olmo también ha mejorado mucho los últimos partidos, por eso juega en el Barça. Tiene la pelota, marca, da el último pase", añadió.

"Nosotros también queremos jugar a nuestro máximo nivel. Cuando ganas está bien, pero queremos jugar mejor. No estaba contento con la primera parte pero puedo entenderlo", afirmó, explicando también la necesidad de Joao Cancelo de adaptarse.

"No hay más opciones (del mercado). Cancelo hoy empezó pero en el entrenamiento también puedes ver su calidad. Tiene que adaptarse a nuestro estilo, la presión, trabajamos en eso, puede mejorar cada entrenamiento y cada partido", terminó.