Hansi Flick: "No lo merecimos, tengo que dar las gracias a Joan Garcia"

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció que no merecieron la victoria (0-2) este sábado contra el Espanyol y dio "las gracias" a su portero Joan Garcia por demostrar su calidad en un derbi exigente que reafirmó el liderato en Liga de los suyos.

"Estoy contento y satisfecho con los tres puntos, hay cosas que cambiar, pero estoy contento. El Espanyol jugó un partido fantástico, con una gran atmósfera. No lo merecimos, siendo honesto, pero la calidad que pusimos en el campo con los cambios decidió el partido", dijo en rueda de prensa en el RCDE Stadium.

El técnico azulgrana destacó además a un Joan Garcia que volvía a Cornellà, fue muy pitado y resultó decisivo con paradas salvadoras. "Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a Joan García, fue increíble. Es uno de los mejores porteros del mundo y, además, los jugadores que entraron del banquillo. Enseñaron su calidad. No celebro los primeros 85 minutos cómo jugamos. Sufrimos mucho pero marcamos y sacamos los tres puntos. Es un gran mensaje para la Liga", afirmó.

"Sé que guarda cariño al Espanyol, Manolo le dio confianza, pero es fútbol, ahora juega para nosotros y fue increíble su actuación, toda la temporada. Tenía el presentimiento que iba a estar como siempre, es muy calmado, tenía confianza en lo que vimos. Está muy concentrado y por eso tiene ese nivel. Con un partido como el de hoy ves por qué es importante tener un buen portero. El Real Madrid también lo tiene y muchos equipos grandes", añadió.

Por otro lado, Flick confesó que no era fácil volver al mismo nivel que antes del parón y elogió al cuadro 'perico'. "Después del parón no era fácil estar al mismo nivel que antes, pero ahora con la victoria la confianza es mayor, esperemos", apuntó.

"Teníamos que ganar el derbi, sé lo importante que es este tipo de partidos, mucha gente en la calle me lo decía. Estoy contento, no jugamos bien, pero también es por el gran partido del rival. Jugaron fantástico, felicito a Manolo, cómo jugaron al fútbol directo. No me sorprende que estén mucho mejor en la tabla que el año pasado. Es un gran trabajo de su equipo", terminó.