Hansi Flick: "Nos está costando pero queremos seguir jugando con nuestro ADN"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha lamentado el empate ante el Brujas (3-3) en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, ha reconocido que a su equipo le faltó intensidad e insistió en que no renunciarán a su estilo y filosofía de juego, además de destacar el buen partido de Lamine Yamal.

"Cuando ves el primer gol del Brujas, el año pasado habría sido fuera de juego claro, de un metro o dos. Este año nos está costando un poco, no tenemos la confianza. Se puede hablar de cambiarlo todo, pero yo no soy ese tipo de entrenador", apuntó. "Queremos seguir jugando con nuestro ADN", subrayó Flick en rueda de prensa.

"Podemos hacer un bloque bajo y defender en el último tercio, pero no es nuestro camino. Tenemos que mejorar dentro de nuestra filosofía, la que define cómo queremos jugar. Lo más importante es la intensidad. Cuando no la tenemos, todo se hace más fácil para el rival, que puede correr y transitar con mucha velocidad. El Brujas lo ha hecho realmente bien, como esperábamos", explicó, en este sentido.

El técnico alemán reconoció los problemas defensivos de su equipo y la falta de presión en el centro del campo. "Siempre pienso partido a partido. Lo que hemos visto hoy es la Champions, y cómo se defiende aquí. El Brujas lo ha hecho muy bien. Han defendido bien y, además, en el centro del campo no hemos tenido la presión suficiente sobre el balón ni hemos ganado los duelos", lamentó.

"Así es difícil para nuestra última línea defender a jugadores tan rápidos. Con un solo toque nos generaban peligro. Tenemos que trabajar en eso, analizar todo y hablar con los jugadores. El domingo tendremos otra oportunidad para hacerlo mucho mejor", señaló al respecto.

Flick admitió que el equipo atraviesa un momento difícil, aunque se mostró optimista de cara al futuro. "Sabemos que no es nuestro mejor momento, pero sigo siendo positivo. Creo que podemos jugar a otro nivel cuando vuelvan Raphinha, Joan Garcia, y quizá Dani Olmo y Robert Lewandowski estén también a un nivel superior. Entonces veremos a otro Barça", afirmó.

Por último, destacó la actuación de Lamine Yamal, autor de una gran actuación en Brujas. "Ha estado sensacional, ha vuelto, ha resucitado. Ha sido el mejor, como hacía tiempo que no lo veíamos. Estoy muy contento de que Lamine haya recuperado este nivel, pero lo importante es que gestione bien la situación. No es fácil. Debe estar muy concentrado en su trabajo, en entrenar y cuidarse. Si lo maneja bien, todo irá mejor, pero no es fácil saber cuándo volverá a estar totalmente estable", concluyó Flick.