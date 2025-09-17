Hansi Flick: "Noto el sentimiento de querer ganar la Champions"

"Lo que vimos contra el Valencia es lo que queremos"

El técnico del Barça confió además en que el inglés Rashford luzca en el estreno de la Champions en Newcastle

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, apuntó como clave que su equipo salte con alta intensidad al estreno en la Liga de Campeones contra el Newcastle este jueves en St James' Park, donde no estará Lamine Yamal pero sí un equipo "bueno en todas las posiciones" con el objetivo de ser campeón de Europa.

"Lo que vimos contra el Valencia fue muy bueno, contento de ver cómo juega el equipo, en defensa, en ataque, es lo que queremos. Todo el mundo quiere el balón, está involucrado y con esta confianza vamos mañana, pero no será un partido fácil. Es Champions, hay grandes equipos, especialmente de la Premier", afirmó.

El técnico alemán apuntó en la rueda de prensa previa que espera un rival duro, que físicamente puede imponer centímetros. "Espero un equipo duro, con mucha intensidad, dinámica, es un equipo que se ha construido en los últimos años y Howe ha hecho un buen trabajo", apuntó, sin dar pistas sobre su once.

"Para mí siempre es bueno hablar de los jugadores que tenemos. Sabemos que no tenemos a Lamine, quizá tampoco el domingo, pero tenemos un equipo fuerte, también en su posición. Tenemos a Rashford, espero incluso que pueda mostrar en Inglaterra la gran actuación del domingo. Sigo a Marcus desde su inicio con el Manchester United y siempre he pensado que es increíble. Lo que he visto en las primeras semanas es muy bueno", apuntó.

"Sé esto por mi experiencia, siempre se trata de dar lo mejor en cada partido. Se trata de aprender y ser mejor en cada día, de esto se trata también este año. Todo el mundo quiere mostrar lo bueno que es. Tenemos un equipo joven, que quiere aprender. Nos faltan tres jugadores, Lamine no está, Balde y Gavi, y veremos. Somos buenos en todas las posiciones, lo queremos mostrar mañana", añadió.

Además, Flick confió en que el ambiente de St James' Park no intimide a sus jugadores. "Tenemos un equipo joven pero con jugadores con experiencia. Especialmente los españoles, saben lo que es jugar bajo presión, ganaron muchos títulos. El año pasado logramos muchas remontadas, tenemos la confianza con el balón, y muestra lo fuerte que somos", afirmó.

El técnico no quiso poner a su equipo la vitola de favorito tras quedarse a las puertas de la final el pasado curso. "No lo sé, no pienso en esto (favoritos). Sé que es un camino muy largo, con grandes equipos que todos quieren ganar la Champins. Nosotros también queremos, y noto el sentimiento de todos, que quieren ganarla. Veremos lo que pasa, queremos mejorar y mejorar", dijo.

Además, Flick confesó la importancia de Raphinha, "un jugador clave" para presionar y "con ese hambre por marcar goles", e insistió en la mejoría en el partido contra el Valencia con respecto a los primeros encuentros de Liga. "Los primeros partidos, hablamos de las cosas que eché de menos y el domingo fue como la pasada temporada. Para mí fue bueno, mejorar en estas cosas, todo el mundo sabe que podemos hacerlo y en cada partido hay que hacerlo desde el principio, empezar con intensidad", apuntó.

"Tenemos que adaptar el estilo de los rivales, es el plan, lo que podemos hacer ante el estilo de los rivales. Los jugadores son capaces de jugar contra ese estilo, lo importante es cómo empecemos, con la intensidad y confianza, si nos dan espacios hay que usarlos", añadió, sin temer la electricidad del juego inglés.