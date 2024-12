Hansi Flick: "Nunca pensé que me expulsarían, pero aquí es así"

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, lamentó en primer lugar que su equipo jugó "muy mal" este sábado en el 2-2 contra el Real Betis y también su expulsión, una roja que pensó que nunca le ocurriría en la Liga, después de una reacción consigo mismo.

"Jugamos muy mal desde el principio. Lo primero que hicimos bien fue la jugada del gol y creo que podíamos jugar mucho mejor también en la segunda parte. Necesitábamos piernas frescas, probamos, tenemos un partido el miércoles y teníamos que pensar en eso también", dijo en rueda de prensa.

El técnico alemán explicó así los cambios de jugadores importantes y apuntó que el penalti a favor del Betis no fue una decisión clara. "El penalti les devolvió al partido pero no he dicho nada a nadie, fue una reacción para mí mismo. Tengo que aceptarlo, no quiero hablar del árbitro, nunca lo he hecho. Fue una reacción porque llevó mucho tiempo mirar si era penalti o no, y si es así, no estoy seguro de que estuviera claro", afirmó.

"Hay que aceptarlo igual que la tarjeta roja, estoy decepcionado, pensé que nunca me pasaría, pero aquí es así y tengo que aceptarlo. No hablaré de los árbitros, no podemos cambiarlo", añadió sobre su expulsión después de la pena máxima, sin querer comparar acciones de otros partidos.

Flick apuntó que su Barça tiene que mejorar. "Tenemos que jugar mejor, tenemos que tener más control, pasar más rápido, hoy fue muy despacio. Cuando juegas en largo es la manera fácil, pero no es nuestra fortaleza ni cómo queremos jugar", afirmó.

"No hicimos un buen partido, tenemos un equipo joven, tenemos que mejorar mucho. Puedes tener un mal día como Las Palmas, pero hay que ser más duros de lo que hemos sido hoy. Siempre depende de nosotros, tenemos que demostrar nuestra calidad", terminó.