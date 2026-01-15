Hansi Flick: "Estos partidos no los ganas por nombres propios, los ganas con actitud"

Hansi Flick, FC Barcelona - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) - El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, destacó la "actitud" de su equipo para ganar (0-2) al Racing de Santander y avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey, sin querer hablar de la eliminación del Real Madrid el día anterior.

"Hoy queríamos ganar, era el partido más importante después de ganar la Supercopa, pero no ganas estos partidos por tus nombres, los ganas con tu actitud. Jugamos serio, con la mentalidad adecuada. El Racing lo hizo muy bien, quizá nos veamos el año que viene en la Liga, y les deseo lo mejor", dijo en rueda de prensa.

El preparador azulgrana destacó la "actitud" de su equipo al ser preguntado por la eliminación del Madrid ante el Albacete, otro equipo de Segunda que dio guerra, como un Racing que tuvo incluso la prórroga en el descuento, que evitó Joan Garcia. "Joan jugó hoy porque así lo decidimos y creo que fue una decisión correcta viendo el partido. Veremos los próximos partidos, puede jugar todos los partidos pero ya veremos, quizá es bueno que descanse", dijo.

El técnico alemán no se guardó nada para avanzar en Copa y elogió también la entrada de Fermín. "Fermín es especial. Me gusta su actitud, su dinámica. Puede cambiar cada partido con las situaciones que crea, con las asistencias, los goles. Es muy bueno para nosotros", apuntó, destacando también la línea defensiva.

"Es importante, es parte de nuestro juego, pero hoy lo más importante es que ganamos 0-2, y sin encajar, y próxima ronda", apuntó, felicitando también al Racing. "Me gustó cómo defendieron, todos estaban implicados. No se lo pusimos fácil, pero jugaron directos, también presionaron arriba. El entrenador ha hecho un gran trabajo", terminó.