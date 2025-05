Hansi Flick y la posible celebración en Cornellà: "Sé lo que pasó y hay que hacer las cosas con respeto"

"Todos cometemos errores, lo que tenemos que hacer es proteger a Araujo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha hablado este miércoles de una posible celebración de su equipo en el RCDE Stadium, donde podrían cantar un 'alirón' de LaLiga EA Sports este jueves en el derbi de la jornada 36, si bien tiene claro que él prepara el partido para ganarlo --pueden ser campeones incluso antes de jugar-- y que, en caso de poder haber celebración, quiere que impere el "respeto".

"No creo que sea buena idea pensar en ello antes del partido, hay que luchar por la victoria. Sé lo que pasó, lo vi en televisión. Las cosas hay que hacerlas con respeto y es lo único que puedo decir de momento. Primero tenemos que luchar por los 3 puntos y luego haremos lo que corresponda", señaló en rueda de prensa.

En 2023, en la Liga que el Barça de Xavi Hernández conquistó en el RCDE Stadium, los jugadores blaugrana celebraron por todo lo alto el título en el césped del rival ciudadano y, cuando estaban en el centro del campo haciendo una 'sardana', parte de la afición 'perica' invadió el terreno de juego y se vivió una situación peligrosa para los integrantes de la expedición 'culer', que fueron escoltados a vestuarios.

Pero Flick no quiere pensar en que se pueda repetir algo así. De hecho, no piensa todavía que tengan nada ganado. "Es un derbi y el Espanyol ha hecho muy buen trabajo en la segunda parte de la temporada. Tienen jugadores nuevos, clave, han mejorado mucho y tienen un estilo claro de juego. Para nosotros es muy importante estar centrados y tener claro desde el principio que queremos ganar los tres puntos", avisó.

Si el Real Madrid no gana al RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu este miércoles, el Barça será campeón. Pero si los blancos, tras el 4-3 de El Clásico del domingo en Barcelona, ganan obligarán al Barça a asaltar el feudo blanquiazul. "No he decidido si veré el partido o no (el del Real Madrid). Tiene que ver un poco con si me da suerte o no. Sabré lo que pase", señaló.

De cara al derbi barcelonés, Flick podrá contar con Pau Cubarsí pese a que sufrió un golpe en el entrenamiento del miércoles, que no pudo terminar. "Está bien. No ha acabado el entrenamiento tras un golpe pero está bien y podrá jugar mañana", aseguró.

Así que, ante la baja por sanción de Iñigo Martínez, el central canterano podría hacer pareja con Eric Garcia o con Ronald Araujo, señalado por muchos en la derrota ante el Inter de Milán en la 'Champions', algo que no gustó para nada a Hansi Flick. "No me gusta lo que pasó con Ronald, es mi jugador y siempre les protejo porque todos cometemos errores", manifestó.

"Todos cometimos errores en El Clásico, así es la vida. Pero creo que se trata de respeto, y eso (los insultos) no es respeto y tenemos que protegerle. Hablamos de estas cosas y todos hemos estado en situaciones así, me ha pasado varias veces y tienes que saber gestionarle. Nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a Araujo", le defendió.

Y del Clásico, destacó un dato: "Después del segundo gol, durante más de 20 minutos no tocó el Real Madrid nuestra área; 24 minutos sin un contacto del Real Madrid en nuestra área es fantástico". "Estoy muy contento por los aficionados, por cómo jugamos los cuatro partidos contra el Real Madrid, por cómo remontaron los jugadores en el último partido, que fue genial verlo. Es algo de lo que estar muy orgullosos", destacó.

ENROCADO SOBRE SU RENOVACIÓN Y ELOGIOS A ANCELOTTI

En cuanto a su renovación --tiene contrato hasta 2026--, volvió a negar que piense en ello. "No es momento de hablar de eso. Lo he dicho a menudo, que quiero hacer un año más y seguir trabajando para el Barça porque estoy muy contento aquí. Pero no hemos acabado. Tuve una cena con el presidente, lo pasamos muy bien, pero no se habló más. No hay nada hecho todavía, puedo esperar, no hay problema", se sinceró.

"Primero, es muy importante jugar estos tres últimos partidos y después de la temporada hablaremos de todo. Ahora no es momento de hablar de ello, tengo que centrarme en los partidos, que son lo importante para nosotros ahora", reiteró.

Por otro lado, comentó la salida del todavía técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, para convertirse en seleccionador de Brasil. "Ancelotti ha hecho un trabajo fantástico en Madrid, con muchos éxitos. Es un caballero, uno de los mejores y más exitosos entrenadores del mundo y le deseo lo mejor en su nuevo trabajo. Encontrará un gran equipo y puede seguir con sus éxitos allí", le deseó.