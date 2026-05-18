Hansi Flick renueva con el Barça hasta 2028 y un año más opcional

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Real Betis at Ciudad Esportiva Joan Gamper on May 16, 2026 in Sant Joan Despi, - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha firmado este lunes su renovación con el club blaugrana hasta el 30 de junio de 2028, con un año opcional adicional, en un acto celebrado en las oficinas del club que refuerza la continuidad del proyecto deportivo tras la conquista de LaLiga EA Sports y la Supercopa de España.

"El FC Barcelona y Hansi Flick han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que lo vinculará con el club hasta el 30 de junio de 2028 más un año opcional", confirmó la entidad blaugrana en un comunicado.

La firma del nuevo contrato, que sustituye al previo con fin en junio de 2027, se ha llevado a cabo en el despacho presidencial con la presencia del presidente interino, Rafa Yuste, el director deportivo, Deco, y miembros de la Comisión Deportiva, además de la asistencia del presidente electo Joan Laporta, en un acto privado que pone fin a una temporada en la que el equipo ha logrado el doblete nacional.

El comunicado del club subraya que el técnico alemán ha sido el "arquitecto de un Barça ganador", consolidando un equipo competitivo que ha conquistado cinco de los ocho títulos posibles en dos temporadas: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, con especial recuerdo al campeonato sellado en un Clásico ante el Real Madrid.

Más allá de los resultados, el FC Barcelona destaca la apuesta de Flick por el talento de la cantera, con hasta 13 futbolistas formados en la Masia debutando con el primer equipo bajo su dirección, en una etapa en la que el técnico ha combinado juventud y experiencia para construir un bloque reconocible y competitivo.

Antes de rubricar su renovación, Flick ha participado en el acto de entrega de los trofeos de LaLiga y la Supercopa al museo del club, en el Barça Immersive Tour, junto a Rafa Yuste y el primer capitán del equipo, Ronald Araújo, en un gesto simbólico de cierre del curso.

El técnico alemán ya había avanzado su continuidad el pasado 12 de mayo en rueda de prensa, donde aseguró sentirse "muy contento" y con "la confianza necesaria" para seguir liderando el proyecto azulgrana hasta 2028, destacando entonces el acuerdo como un paso clave para dar estabilidad a su etapa en el club.

En aquella comparecencia, Flick subrayó también que ya trabaja junto a la dirección deportiva, con Deco al frente, en la planificación de la próxima temporada, en la que no estará Robert Lewandowski, y en la que el objetivo volverá a ser competir por todos los títulos, con especial atención a la Liga de Campeones.