Hansi Flick: "Siempre hablo en positivo por la enorme calidad de los jugadores"

"Si pasa cualquier cosa necesitamos un portero con experiencia"



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, explicó que habla "en positivo" de su equipo por "la enorme calidad de los jugadores", después de pelear (1-0) contra el Getafe para lograr una nueva victoria, siete de siete, en el inicio de la LaLiga EA Sports.

"Ya se sabía de antes que iba a ser difícil, los resultados contra el Getafe siempre son ajustados. La primera parte no hemos maximizado la combinación. Hemos peleado, hemos jugado al fútbol, con una mentalidad muy positiva. También estoy orgulloso de la afición, hoy me he dado cuenta más que nunca que la necesitamos, y ha hecho un buen trabajo", dijo en rueda de prensa.

El técnico alemán fue preguntado por el rendimiento de su equipo y por el de un Robert Lewandowski que sumó su séptimo gol. "Para mí es el mejor 9 de los últimos diez años, y su trabajo es delante de la portería, hacer goles, le rodeamos para que le den ese último pase. En la primera mitad hemos jugado muy rápido y hemos marcado, eso es lo que queremos ver", apuntó tras otra diana del polaco.

"Hemos trabajado bien, hemos entrando duro, hemos trabajo en la idea de juego, en cómo queremos jugar, siempre hablo de cosas en positivo porque los jugadores saben jugar, saben ocupar varias posiciones, saben dar ese pase en el momento oportuno, es la enorme calidad de los jugadores con el balón. Hoy necesitábamos una buena defensa y todavía podemos mejorar. No nos podemos quejar", añadió.

Además, Flick habló bien de Eric García en la posición de pivote, de Lamine Yamal jugando más por dentro y confesó que irán al mercado a por un portero tras la grave lesión de Ter Stegen. "Iñaki tiene 25 años y el resto son muy jóvenes, si pasa cualquier cosa necesitamos un portero con experiencia, por eso hemos reflexionado y veremos lo que acaba pasando", apuntó.

Además, el técnico azulgrana confesó que analizará bien esta victoria algo más sufrida, después de buenas goleadas. "Creo que merecíamos la victoria, nosotros también hemos podido marcar al final. El resultado es 1-0, tres puntos. Ha sido un partido duro, sí, también para nosotros desde el banquillo", afirmó.

"Analizar este tipo de partidos nos ayuda mucho. Lo vamos a analizar, y la media parte les he dicho a los jugadores que había que aumentar la velocidad en los pases. A veces es más útil analizar un partido así que uno con más goles, para mantener ese estado anímico de dar el máximo en los partidos", terminó.