Hansi Flick: "Tenemos que jugar mucho mejor con el balón en la vuelta"

10 March 2026, United Kingdom, Newcastle: Barcelona head coach Hansi Flick reacts during UEFA Champions League round of sixteen first leg soccer match between Newcastle United and Barcelona at St James' Park. Photo: Steve Welsh/PA Wire/dpa - Steve Welsh/PA Wire/dpa

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado tras el empate (1-1) ante el Newcastle en St James' Park, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que su equipo deberá "jugar mucho mejor con el balón" en el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou si quiere sellar el pase a los cuartos de final.

"Con el balón no hicimos un buen partido. Perdimos demasiados balones y cometimos errores fáciles, y eso es justo lo que quiere el Newcastle", reconoció el técnico alemán, que explicó que el conjunto inglés se siente cómodo recuperando y saliendo rápido al contragolpe. "Tienen mucha dinámica y jugadores muy rápidos, así que no fue fácil", añadió en rueda de prensa.

Pese a ello, Flick valoró positivamente el trabajo defensivo del equipo en un duelo muy exigente en St James' Park. "Lo que más valoro de mi equipo es que defendimos juntos. El rendimiento defensivo fue muy bueno hoy", destacó.

El técnico admitió además que el desarrollo del partido obligó al Barça a jugar más directo de lo habitual. "Cuando teníamos control con el balón todo era mucho más fácil, pero no ocurrió muchas veces. Tenemos que aceptarlo, aunque la próxima semana debemos hacerlo mucho mejor", insistió.

Sobre el resultado, teniendo en cuenta las bajas y las circunstancias del partido, Flick se mostró razonablemente satisfecho. "Antes del partido, si me hubieran dicho que acabaríamos 1-1, habría estado contento", señaló, aunque subrayó que el equipo "no busca excusas".

El alemán explicó también que el club decidió no arriesgar con Eric Garcia, al que considera "un jugador muy importante" por su polivalencia. Asimismo, valoró el rendimiento de Ronald Araujo en una posición poco habitual, de lateral derecho. "Hizo su trabajo. No queríamos cambiar muchas posiciones y le pregunté si podía jugar ahí. Me dijo que sí", comentó.

Flick también destacó el crecimiento de algunos jugadores jóvenes del equipo. "Es muy bueno ver cómo mejoran y cómo juegan juntos. Tenemos mucho potencial y tenemos que aprovecharlo", apuntó.

Por último, restó importancia a la acumulación de partidos, con el duelo de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid a la vista. "Es normal. Cuando juegas a este nivel, con Champions y Liga, tienes partidos cada tres o cuatro días. Tenemos que adaptarnos", afirmó.

Además, justificó la sustitución de Pedri, que regresaba tras lesión. "Ha tenido dos lesiones y acaba de volver. Todos quieren jugar con él porque es el jugador que controla el balón y puede superar la presión, pero habíamos acordado que jugaría unos 60 o 65 minutos y lo cumplimos", explicó. "Quizá al final estábamos algo cansados, pero fue un partido muy intenso y valoro mucho lo que hizo el equipo, especialmente en defensa", concluyó.