Hansi Flick: "Va a ser un partido diferente al de Liga, esto es la Champions"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the UEFA Champions League 2025/26, Quarter-finals First Leg, football match against Atletico de Madrid at Ciudad Esportiva Joan Gamper on A - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este martes que el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid será "diferente" al encuentro liguero del pasado sábado y que será "importante" que jueguen con su "estilo", tanto en defensa como en ataque, y destacó la importancia que debe tener la afición en el partido.

"Va a ser un partido diferente al de Liga, esto es la Champions. Es importante que juguemos con nuestro estilo, en defensa y en ataque, porque vamos a jugar contra un rival muy duro. También será importante el papel de la afición, que nos tienen que empujar. Tengo la sensación de que la conexión entre aficionados y equipo es muy buena y que los aficionados saben perfectamente cuándo el equipo necesita su ayuda, y mañana les necesitamos", afirmó el entrenador del FC Barcelona en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de Liga de Campeones que les enfrenta al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

Flick advirtió de la dificultad que tendrá el encuentro, ante un rival que tiene "la actitud adecuada, mucha intensidad y jugadores rápidos", y que llegará más descansado al duelo. "Les encanta defender y saben cómo defender en bloque bajo. No es fácil marcar dos goles a un rival así. Trataremos de jugar lo mejor posible y conseguir un buen resultado, pero sabemos que tenemos un partido de vuelta", apuntó.

El técnico germano deseó que no pase factura a su equipo el esfuerzo del pasado sábado, y señaló que cuando haces "una gestión de minutos" nunca sabes si lo haces de manera adecuada. "Tomamos esta decisión, no teníamos tantas opciones. Queremos ganar la Liga y conseguimos una victoria muy importante, pero mañana es un partido diferente, todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo estará poniendo la mirada en este partido y es una gran oportunidad para demostrar lo buenos que son los jugadores", agregó.

"Tenemos nuestro estilo y sabemos cómo queremos jugar al fútbol. Hay que centrarse en eso porque cuando no lo hacemos, cuando no presionamos, el equipo rival encuentra más fácil los espacios. Lo importante es que estemos centrados desde el principio, estar listos para estos dos partidos contra el Atlético. Todo el mundo quiere jugar en la Champions y estar en semifinales es nuestro objetivo", subrayó.

Sobre el peligro de tener a jugadores como Lamine Yamal o Fermín López apercibidos, recalcó que deben "centrarse en el rendimiento" de los jugadores, y no quejarse o hablar de la actitud de otros jugadores del equipo contrario. "Ellos también tienen a jugadores apercibidos, así que la situación es la misma que la nuestra", recordó.

El entrenador azulgrana quiso restar importancia al enfado de Lamine Yamal tras la victoria ante el Atlético de Madrid y resaltó que tiene 18 años. "A veces puede ser frustrante para él no marcar, pero es un jugador con emoción, y eso es bueno. Yo le apoyo, va por un muy buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado. Le he dicho que puede cometer errores porque siempre le protegeré. Quiero que sobre el terreno de juego demuestre a todo el mundo lo bueno que es. Es o será el mejor o uno de los mejores", aseguró.

El de Heidelberg también destacó el rendimiento de Joao Cancelo, que está haciendo "un muy buen trabajo" y fue uno de los mejores en el Metropolitano. "El sábado lo dio todo, todo el mundo pudo ver el nivel que dio. Acabó el partido agotado y ver su actitud es una gran suerte. Está ayudando mucho en este momento, algo que aprecio mucho", elogió.

Por último, expresó la importancia que tiene para el equipo que jugadores como Marcus Rashford se impliquen en la presión: "Todo el mundo sabe lo bueno que es en el uno contra uno, pero hay que defender también. Forma parte de nuestra manera de jugar y forma parte del fútbol. Está haciendo bien las cosas y se ha adaptado bien. Ahora le necesitamos en esta situación, para ayudar al resto de compañeros en banda, porque vamos a jugar contra un equipo que ataca bien por ahí".