Hansi Flick, sobre Xavi: "Sé la verdad de muchas cosas, pero me lo quedo para mí"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Athletic Club at Ciudad Esportiva Joan Gamper on March 06, 2026 in Sant Joan D - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, evitó este lunes entrar en el debate electoral que rodea al club y aseguró que no hará comentarios públicos sobre cuestiones privadas relacionadas con el exentrenador blaugrana Xavi Hernández, después de que este haya participado en la campaña electoral apoyando al candidato Víctor Font.

"Xavi y yo somos colegas y tenemos una buena relación. Hemos hablado muchas veces, incluso antes de que yo llegara al Barcelona, pero hay cosas que son privadas", señaló el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle en St James' Park.

En este sentido, Flick insistió en que hay conversaciones entre entrenadores que deben mantenerse en el ámbito personal. "Cuando hablas con otro entrenador o con alguien de confianza hay cosas que son privadas. Yo sé la verdad de muchas cosas, pero me lo quedo para mí, no voy a comentarlas públicamente", afirmó.

El técnico blaugrana subrayó que su prioridad en estos momentos es exclusivamente deportiva, en una semana que considera clave para la temporada del equipo. "Tenemos una semana muy importante porque queremos pasar a la siguiente ronda de la Champions. Nuestro foco tiene que estar en el partido", explicó.

Preguntado también por el clima electoral que vive el club, Flick dejó claro que no forma parte de su ámbito de responsabilidad. "Las cuestiones políticas del club no son mi trabajo. Eso corresponde al presidente. Yo estoy centrado en el equipo y en lo que pasa en el campo", indicó.

Por otro lado, el entrenador alemán quiso poner en valor su relación con el director deportivo del club, Deco, con quien asegura tener plena sintonía desde su llegada al banquillo blaugrana. "Desde el primer día he tenido muy buena relación con Deco. Con él y con Bojan trabajamos muy bien juntos", aseguró, sin querer decir públicamente si se iría o no en caso de que Deco dejara el club.

Flick explicó además que, cuando aterrizó en el club, el trabajo conjunto se centró también en analizar el talento joven del Barça. "No solo analizamos el primer equipo, también a los jugadores de La Masia. Tenemos una visión muy parecida sobre el talento joven y sobre el futuro del equipo", comentó.

Por último, el técnico reiteró su satisfacción con su etapa en el club catalán. "Estoy muy feliz en el Barcelona. Disfruto cada día trabajando con este equipo, con estos jugadores y con el 'staff'. Aquí estamos construyendo también para el futuro del club", concluyó.