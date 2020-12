Haro y su Consejo sacan adelante una Junta General de Accionistas del Betis "con cierta crispación"

Fallece el ex sevillista Reyes en un accidente de tráfico. El presidente del Betis, Ángel Haro.

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Real Betis que preside Ángel Haro logró sacar adelante este lunes la Junta General de Accionistas y mantenerse en el cargo durante cinco años más, tras una asamblea "con cierta crispación" por la oposición de la plataforma 'Es Posible Otro Betis' que lidera Lorenzo Serra Ferrer.

"Hemos ganado no sólo en acciones, con un 30 por ciento más que la plataforma que pide votar en contra de la actual gestión, sino también en el número de accionistas que apoyan al órgano de administración, aunque el tirón de Lorenzo ha captado más accionistas de lo habitual que no estaban a favor, pero han sido 1800 ante 1600", señaló Haro ante los medios tras acabar la Junta.

El dirigente lamentó que gente que les apoyaba se quedasen "fuera en la calle" por llegar tarde y reconoció que había sido una junta "con cierta crispación". "Hay accionistas que la crítica la expresan con educación y ante los que yo tengo que trabajar por ganarme su confianza, y otros que elevan la crispación y lo llevan al insulto, y ahí quizá no debería haber entrado al rifirrafe con uno de ellos", subrayó.

"En el Betis siempre se le da importancia a cualquier abonado, sea o no accionista. Hemos sido mayoritarios tanto en el número de votantes como en el de acciones, y si alguien piensa que no lo hacemos bien, tenemos que esforzarnos en ganarnos la confianza de esos béticos", agregó el mandatario, que cree que el gran apoyo dado al consejero José Miguel López Catalán se debe a "su gran trabajo"

De todos modos, 'Otro Betis Es Posible' logró meter a un consejero, Pablo Martín Pelegrín, en el órgano por la norma de proporcionalidad. "Es la primera vez que entra una sociedad como consejero. Imagino que será bético, pero no socio", admitió Haro.

"Debo ser duro con las formas de presentar la propuesta, los proyectos hay que explicárselos bien a los béticos, pero no a diez días de una Junta, no me ha gustado la puesta en escena", añadió el presidente del Betis, que dejó claro que su consejo está "siempre abierto" a cualquier opinión y a la "transparencia".

Por ello, demandó "dar un mensaje de unidad". "No han ganado unos béticos y han perdido otros, no hay buenos y malos. Si el equipo empieza a ganar se acaban las discrepancias y la división en el beticismo", comentó.

Ángel Haro insistió en que apuestan por "una transparencia absoluta" y que por eso Pablo Martín Pelegrín "va a tener toda la información que precise". "No tiene ningún sentido que tengamos recelo de esta persona", remarcó.

Por otro lado, habló sobre la mala situación deportiva actual del equipo. "No lo estamos haciendo bien, perdiendo más que ganando y con la sensación de que nos está costando ganar. Parecía que el equipo cogía confianza tras los partidos ante Osasuna y el Villarreal, pero volvimos a tener fallos defensivos que nos cuestan goles y luego nos cuesta mucho remontar", confesó.

Sin embargo, el dirigente no está nervioso por la cercanía del descenso. "Lo veo como una oportunidad también de vernos cerca de estar arriba y si cogemos una racha de dos o tres partidos ganados, el equipo va a coger confianza y nos vamos a ver ahí arriba. Hay que estar encima del director deportivo y los jugadores para que den ese plus y yo veo a profesionales que están por la labor. Nosotros debemos ponerles las herramientas para que hagan su trabajo lo mejor posible", sentenció.