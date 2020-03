Harry Kane: "Estaré en la Eurocopa sin ninguna duda"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero inglés del Tottenham Harry Kane se mostró seguro de su presencia en la Eurocopa 2020 del próximo verano, ya que prevé su regreso a los campos en abril, si no "pasa nada malo", tras lesionarse el primer día del año.

"En mi cabeza, pienso sin ninguna duda que estaré en la Eurocopa", dijo este miércoles en declaraciones a 'London Evening Standard', un Kane que capitaneó a Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, donde terminaron en cuarta posición.

Kane, máximo goleador de aquel Mundial, no contempla perderse la cita continental que se disputará en varias sedes, ya que afronta la fase final de recuperación de la ruptura del tendón que sufrió el uno de enero. "Si no pasa nada muy malo entre ahora y entonces, estaré en la Eurocopa", afirmó.

"Todavía no he vuelto a los entrenamientos, pero estoy trabajando duro en el gimnasio y estoy cada día más fuerte. No quiero hacer predicciones de en qué partido volveré pero confío que sea en algún momento de la primera mitad de abril", añadió.