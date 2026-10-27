Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El delantero inglés Harry Kane, del Bayern Múnich alemán, fue premiado este lunes con el Balón de Oro 2026, galardón que se concede al mejor futbolista de la temporada 2025-2026 y que consigue por primera vez en su carrera tras un gran año a nivel individual y colectivo.

El capitán de la selección inglesa fue el vencedor de la edición del galardón seguramente más apretada de los últimos años, en la que no había un favorito claro, pero para el que con el paso de los días se había ido situando entre los favoritos junto al español Lamine Yamal y el francés Kylian Mbappé.

Estos tres nombres, pese a la presencia de otros como los campeones del mundo Rodri Hernández y Fabián Ruiz y el del argentino Leo Messi, llegaban a Londres como grandes favoritos e incluso la web del Balón de Oro filtró erróneamente sus nombres como los ganadores. Al final, superó en la votación a Mbappé, segundo, su mejor posición de siempre pese a su falta de títulos, y a Yamal, segundo en 2025 tras Ousmane Dembélé y que se llevó el Trofeo Kopa por tercer año seguido, quedándose sin ser el ganador más joven del Balón de Oro, aunque todavía puede serlo el año que viene.

Al final, en la capital inglesa, elegida como sede de la gala para conmemorar el 70 aniversario del primer ganador del trofeo, precisamente el inglés Stanley Matthews, el premio fue para un futbolista del país al que le llega el reconocimiento a los 33 años y después de una gran campaña.

Así, Kane, un jugador que pese a ser '9' es más que un goleador y es capaz de influir en las otras facetas del juego de sus equipos, firmó 61 goles con el Bayern en una campaña donde fue la Bota de Oro europea con 36 tantos en la Bundesliga, y ganó el triplete nacional, quedándose a las puertas de la final de la Liga de Campeones, eliminados por el PSG francés. En la Copa del Mundo, con su selección, también fue uno de los líderes, anotando seis tantos para un equipo que terminó tercero en el torneo.

De este modo, Kane, que nunca había estado en el 'Top 5' de este premio, se convirtió en el primer futbolista de su país en recibir el Balón de Oro desde que lo lograse el delantero del Liverpool FC Michael Owen en 2001, y el quinto inglés de la historia tras el mencionado Matthews, Bobby Charlton (1966), y Kevin Keegan, doble ganador en 1978 y 1979. El norirlandés George Best (1968) y el escocés Dennis Law (1964) completan los éxitos del fútbol británico.

Por detrás del podio, Rodri Hernández, ganador del premio en 2024, terminó cuarto por delante de Messi, mientras que el 'Top 10' lo completaron Khvitcha Kvaratskhelia (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Michael Olise (Bayern Munich) y un Fabián Ruiz (PSG), al que no le valió el doblete Champions-Mundial, los dos torneos más importantes de la temporada. Pau Cubarsi (FC Barcelona), duodécimo, Ferran Torres (FC Barcelona), decimosexto, y Marc Cucurella (Chelsea FC), completaron la representación española en el 'Top 30'.