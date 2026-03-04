Harry Maguire apelará ante el Tribunal Supremo de Grecia su sentencia de 15 meses por el incidente en Mykonos

Archivo - Harry Maguire of Manchester United looks on during the UEFA Europa League 2024/25 Final match between Tottenham Hotspur and Manchester United at San Mames on May 21, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina/ AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES, 4 Mar. (dpa/EP) -

El futbolista inglés Harry Maguire, defensa del Manchester United, apelará ante el Tribunal Supremo de Grecia la sentencia de 15 meses de prisión suspendida que se le ha impuesto este miércoles, en relación con un incidente ocurrido durante el año 2020 en Mykonos.

Según la agencia Press Association, Maguire tiene la intención de impugnar esa sentencia, cuya duración se redujo con respecto a la pena inicial de 21 meses impuesta ya en 2020. La decisión de recurrir ante un tribunal superior tendrá como efecto la anulación de esta nueva sentencia, al igual que ocurrió cuando Maguire recurrió la primera sentencia.

Fuentes cercanas al jugador afirmaron que Maguire y sus representantes legales habían rechazado múltiples intentos de resolver el caso fuera de los tribunales con una oferta económica, incluida una realizada este mismo miércoles, porque él está decidido a demostrar su inocencia.

Las mismas fuentes negaron que existan restricciones de viaje para Maguire, lo cual significa que podría formar parte de la selección inglesa que dispute el Mundial este próximo verano. Maguire fue inicialmente declarado culpable en 2020 de agredir a un agente de policía, proferir insultos, resistirse a la autoridad e intentar sobornar.

Ahora la sentencia de 15 meses de prisión suspendida se debe a agresión leve, resistencia a la autoridad e intento de soborno. Maguire aún no ha hecho declaraciones tras la sentencia actualizada, pero en agosto de 2020 comentó a la cadena BBC que estaba "temiendo por mi vida" y que le preocupaba que él, su familia y sus amigos fueran secuestrados.

"Nos pusimos de rodillas, levantamos las manos y empezaron a golpearnos", declaró entonces a BBC Sport. "Me golpeaban en la pierna y me decían que mi carrera había terminado: 'Se acabó el fútbol. No volverás a jugar'", relató el zaguero de los 'Diablos Rojos' sobre su percance.

"En ese momento pensé que no había posibilidad de que fueran policías o no sabía quiénes eran, así que intenté huir. Estaba tan aterrado, con tanto miedo y temiendo por mi vida... Durante todo el tiempo", aseveró finalmente el jugador del Manchester United en aquella entrevista.