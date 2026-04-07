Harry Maguire renueva hasta 2027 con el Manchester United

Archivo - FILED - 11 January 2026, United Kingdom, Manchester: Manchester United's Harry Maguire applauds at the final whistle after the England FA Cup third round soccer match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford. Maguir - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El central inglés Harry Maguire, de 33 años, renovó este martes su contrato con el Manchester United, que expiraba este verano, por una temporada más, hasta junio de 2027, cuando cumplirá su octava campaña defendiendo la camiseta de los 'Diablos Rojos'.

Maguire llegó al United procedente del Leicester City en 2019 en un traspaso que habría rozado los 90 millones de euros, por lo que sigue siendo el segundo defensa por el que más se ha pagado en la Premier League. Ahora, que vuelve a tener un rol protagonista con Michael Carrick en el banquillo tras periodos de dudas, seguirá vinculado al club de Mánchester hasta junio del año que viene.

"Representar al Manchester United es el mayor honor. Es una responsabilidad que nos llena de orgullo a mí y a mi familia cada día. Estoy encantado de prolongar mi andadura en este increíble club hasta al menos ocho temporadas y seguir jugando ante nuestra especial afición para crear juntos más momentos increíbles", valoró el jugador, que presume de 266 partidos y los títulos de la Carabao Cup y la FA Cup con los 'Diablos Rojos'.

El central destacó "la ambición y el potencial" de la actual plantilla. "La determinación de todo el club por luchar por los grandes trofeos es evidente para todos y estoy convencido de que nuestros mejores momentos juntos aún están por llegar", deseó.

Por su parte, el director deportivo del United, Jason Wilcox, aseguró que Maguire "representa la mentalidad y la resistencia necesarias para rendir al máximo" en el club. "Es un profesional de primer nivel que aporta una experiencia y un liderazgo inestimables a nuestra plantilla joven y ambiciosa. Harry, como todos en el club, está totalmente decidido a ayudar al United a alcanzar un éxito constante y duradero", dijo.