Hazard no entrena con el grupo y podría ser duda para el duelo ante el Mallorca

Fútbol.- Hazard no entrena con el grupo y podría ser duda para el duelo ante el - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta belga del Real Madrid, Eden Hazard, podría ser duda en las filas madridistas para el duelo de este miércoles ante el Mallorca en el Alfredo Di Stéfano después de no entrenar junto al resto del grupo este lunes.

Según informó la web del conjunto merengue, en la vuelta al trabajo tras la victoria de este domingo ante la Real Sociedad, el '7' estuvo en las instalaciones del Valdebebas y no con el resto de compañeros. El ex del Chelsea no participó en el triunfo en el Reale Arena tras haber sido titular ante el Eibar y el Valencia.

Lo que parece poco probable es que Zinédine Zidane recupere algunos de los lesionados ya que Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Isco Alarcón y Luka Jovic se ejercitaron de forma individual en el césped, mientras que está a la espera de conocer el alcance del golpe que sufrió Sergio Ramos en la rodilla y que le hizo retirarse en la segunda mitad. El capitán no entrenó este lunes.