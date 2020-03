Hazard: "Seré juzgado en mi segunda temporada"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atacante del Real Madrid Eden Hazard reconoció que no vive su estreno soñado en el cuadro blanco, una temporada marcada por las lesiones, pero confió en dar mucho aún y ser "juzgado" en su segundo año, al tiempo que explicó la incertidumbre que vive el mundo del fútbol ante la crisis del coronavirus.

"Estoy bien. Me quedo en casa, me estoy cuidando. Me quitaron los puntos hace una semana", dijo el belga este miércoles, en una entrevista telemática, con el medio de comunicación de su país RTBF, desde su casa en Madrid.

El jugador blanco reconoció estar a la espera de que pase la pandemia, para volver a la normalidad y a los partidos. "Ayer hablé con Zidane, no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es mantenernos en forma y esperamos que se reanude", afirmó desde su casa, donde recomendó estar a todo el mundo.

Hazard, preocupado por los grupos de riesgo ante el Covid-19, lanzó el mensaje de la necesidad de cumplir las medidas de confinamiento. Mientras se recupera de la fisura en el peroné distal derecho, por la que fue operado hace un mes, el belga confía en volver en forma y demostrar su valía.

"Mi primera temporada en el Real es mala, pero no se debe tirar todo. Fue una temporada de adaptación, seré juzgado en mi segunda temporada. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, para mí es una gran experiencia, todavía tengo cuatro años de contrato y espero estar en buena forma", dijo.

Además, el capitán de los 'Red Devils' dejó claro que su intención era llegar a la Eurocopa y por tanto lamentó su aplazamiento. "Esperaba estar en el Euro, así que me decepcionó que se aplazara. Había planeado hacerlo, pero bueno, me operaron hace poco así que tendré un año extra. Todos lo tendremos, pero para mi tobillo me permitirá estar en forma", aseveró.

"Para los aficionados es una pena también, pero hay prioridades en la vida. Iba a hacer todo lo necesario para estar, habría llegado en buena forma aunque algo de falta de ritmo, pero la calidad no se pierde", dijo guiñando un ojo. "Podemos tomarlo como un año más viejo o un año más de experiencia", añadió sobre su Bélgica.