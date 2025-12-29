Héctor Fort (Elche) tiene una luxación en el hombro tras la celebración del gol contra el Rayo

Hector Fort of Elche CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Elche CF at Coliseum de Getafe stadium on November 28, 2025, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lateral español del Elche CF Héctor Fort estará unas semanas de baja debido a una luxación en el hombro que se produjo al celebrar su gol contra el Rayo Vallecano, en el partido de LaLiga EA Sports que terminó con triunfo 4-0 para los franjiverdes, siendo el tanto de Fort el que abrió la lata.

"El jugador del Elche CF Héctor Fort ha sido intervenido quirúrgicamente este lunes por los servicios médicos del FC Barcelona tras la lesión sufrida en el encuentro ante el Rayo Vallecano", anunció el club ilicitano en un comunicado.

En el mismo aseguran que las pruebas médicas han confirmado una "luxación anterior en el hombro izquierdo" y que el tiempo de recuperación quedará determinado en función de su evolución.