Héctor Herrera: "Creo que es mi mejor momento en el Atlético"

El centrocampista del Atlético de Madrid Héctor Herrera afirmó estar "concentrado" y "trabajando seriamente" para el partido de este sábado ante el Granada, un rival "fuerte y complicado", sobre todo en su estadio, y donde espera poder demostrar que está en su "mejor momento" dentro del club rojiblanco.

"Yo creo que la clave de todos los triunfos y de todo equipo es el trabajo. Tenemos que trabajar seriamente, concentrados y pensando ya en el partido contra el Granada. Hoy en día no hay rivales fáciles y el Granada es un equipo fuerte y complicado, que en casa es fuerte y ha sacado buenos resultados", afirmó en declaraciones en el espacio 'La Pregunta Mahou'.

El mexicano consideró que Diego Pablo Simeone sabrá el "plan perfecto" para este encuentro de la decimocuarta jornada de LaLiga Santander. "Tenemos que salir con la mentalidad ganadora como siempre lo hemos hecho. El principal objetivo es el trabajo e ir partido a partido. Creo que eso nos hará estar bien e ir por buen camino hacia los objetivos planeados por el club y por el equipo", añadió.

"Yo creo que estoy en el mejor momento dentro del Atlético de Madrid, porque he tenido más participación, más minutos. Obviamente cuando no participas y no tienes actividad no sabes si estás en un buen momento o en un buen estado físico. Este momento es en el que he tenido más actividad con el equipo y se puede decir que es mi mejor momento", recalcó.

El jugador del conjunto colchonero prefiere no definirse a si mismo dentro del campo y espera que su experiencia pueda servir a los jugadores más jóvenes, a los que siempre está dispuesto a ayudar. "Yo intento siempre dar lo mejor de mí en cualquier cosa. Si ellos vienen y se acercan a mí, yo estoy cien por cien abierto a darles consejos y espero que puedan aprender cosas importantes de mí", afirmó.