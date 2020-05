Héctor Herrera: "Volver a entrenar es un claro ejemplo de que las cosas van mejorando"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, celebró la vuelta a los entrenamientos, sobre todo por significar "un claro ejemplo de que las cosas van mejorando" respecto a la pandemia del coronavirus, y alabó el trabajo que han realizado estas semanas en casa para que el retorno a la actividad les haya resultado más sencillo.

"Tengo mucha felicidad porque al final lo que más nos gusta es jugar y de una manera que lo podemos hacer es entrenando. Y también contento porque esto es un claro ejemplo de que las cosas van mejorando y que poco a poco y paso a paso vamos a volver esa normalidad que tanto se desea", expresó Herrera a los medios oficiales del club tras el entrenamiento del lunes.

El internacional también respaldó el trabajo "bastante bueno" que han hecho en sus casas en estos casi dos meses. "Hicimos unos entrenamientos bastante fuertes para que cuando volviéramos no fuese tan difícil adaptarnos al fútbol, aunque obviamente en espacios tan pequeños como en casa no puedes tener contacto con la pelota. En lo personal me siento bien y creo que es gracias al trabajo que hemos realizado todos", apuntó.

Finalmente, sobre la vuelta de LaLiga Santander, el futbolista colchonero reconoció que se está viviendo una "situación muy difícil" y que, por ello, deben adaptarse "a todas esas reglas para volver y que sea más fácil poder estar aquí entrenando".