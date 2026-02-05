Helena Casas cierra el Europeo de ciclismo en pista con su quinto puesto en el keirin

Helena Casas, durante el Campeonato de Europa de ciclismo en pista de 2026. - RFEC

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciclista catalana Helena Casas ha despedido este jueves el Campeonato de Europa en pista, disputado en Konya (Turquía), logrando el mejor resultado para la delegación española gracias a su quinta posición en la final femenina del keirin.

En su prueba fetiche, Casas superó su ronda de estreno al ser segunda clasificada, evitando así la repesca. En semifinales mostró fortaleza manteniendo posición por dentro, hasta concluir tercera y ganarse el billete a la final. Ya en la pelea por medallas, la catalana se vio penalizada por su posición de salida, última de la fila, y solo pudo rebasar en los metros finales a la neerlandesa Steffie van der Peet.

Mientras tanto, el alicantino Alejandro Martínez y Esteban Sánchez participaron en el keirin masculino. En el caso de Martínez, su cuarto puesto en primera ronda le obligó a buscar el pase en una repesca en la que acarició el acceso a 'semis', siendo segundo por escaso margen ante el ganador de la manga. Sánchez, por su parte, tuvo pocas opciones al ser sexto en primera ronda y tercero en su carrera de repesca.

Además, la dupla nacional formada por Izzy Escalera y Eva Anguela concluyó la madison en undécima plaza. Las españolas arrancaron la competición de forma activa, consiguiendo cuatro puntos en dos esprints consecutivos, pero posteriormente perdieron dos vueltas en la victoria incuestionable de la Bélgica de Lotte Kopecky y Shari Bossuyt.

En cuanto al dúo masculino, Álvaro Navas y Héctor Álvarez no acabaron una madison disputada a ritmo endiablado y donde los alemanes Roger Kluge y Moritz Augenstein dieron un recital para hacerse con el triunfo. Destacó, eso sí, que Álvarez se había reincorporado este mismo jueves a la actividad tras estar varios días en el hotel por indisposición médica y que Navas había tenido que sustituir a última hora a Sebastián Mora, a quién los médicos recomendaron que no compitiera tras una caída.