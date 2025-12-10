Helmut Marko: "No me presionaron para que me fuera de Red Bull"

Archivo - FILED - 01 March 2024, Bahrain, Sakhir: Helmut Marko, head of motorsport from the Oracle Red Bull Racing team, speaks on the phone in the paddock. Photo: Hasan Bratic/dpa - Hasan Bratic/dpa - Archivo

BERLÍN, 10 Dic. (dpa/EP) -

El ex asesor del equipo Red Bull de Fórmula 1 Helmut Marko aseguró que su salida de la escudería austriaca no responde a presiones por parte de la estructura, sino que sintió que era "el momento adecuado para parar" en una decisión "inflexible".

"No, no me presionaron para que me fuera. Nos separamos en buenos términos", afirmó el expiloto austriaco en una entrevista a RTL/ntv TV and sport, tras anunciar este martes su salida de Red Bull tras 20 años.

Marko, de 82 años, dijo que el final de temporada del domingo en Abu Dabi, donde su piloto Max Verstappen perdió el quinto título mundial consecutivo por dos puntos ante el británico Lando Norris (McLaren), fue cuando sintió que era "el momento adecuado para parar"

El expiloto reveló también que este lunes conversó con el director ejecutivo de Red Bull, Oliver Mintzlaff, y le comunicó su decisión de salir de la estructura, pese a tener contrato hasta 2026. "Lo aceptó después de algunas discusiones", dijo, añadiendo que Mintzlaff "se cansó de convencerle" para que se quedara, "pero luego vio que era inflexible".

Marko dijo que se retiraría por completo, pero que posiblemente acudiría a las carreras en el futuro como "espectador neutral". "No empezaré a alimentar a los 'palomos' ahora porque tengo otras actividades", agregó.

El austriaco jugó un papel clave en el ascenso de Red Bull, que pasó de ser un equipo nuevo en 2005 a convertirse en uno de los mejores de la parrilla, y Marko presume de 8 títulos de Pilotos, 4 de Sebastian Vettel y otros 4 Verstappen, y 6 Mundiales de Constructores.

Se ha especulado con que Vettel podría ocupar el lugar de Marko en un regreso al equipo 'energético', pero Marko es ajeno a estas informaciones. "Mi opinión es irrelevante. Red Bull lo decidirá todo. Hay muchos nombres, pero aún no se ha tomado ninguna decisión", valoró.