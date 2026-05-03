Hezonja decide la épica batalla ante UCAM Murcia y asegura el liderato del Real Madrid

Archivo - Mario Hezonja of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 29 match between Real Madrid and FC Bayern Munich at Movistar Arena on February 26, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, con un inconmensurable Mario Hezonja, se ha llevado este domingo una épica victoria en la prórroga ante el UCAM Murcia (131-123) y se ha asegurado el primer puesto de la temporada regular de la Liga Endesa, gracias también a la derrota del Valencia Basket, segundo, ante el BAXI Manresa (104-102), en una jornada 29 en la que el Bilbao Basket, flamante campeón de la FIBA Europe Cup, superó al colista Coviran Granada (88-83).

El cuadro de Sergio Scariolo logró remontar una fantástica primera mitad de los murcianos, que, con más de un 80% de efectividad en tiros de dos y con un inspirado David DeJulius -que acabó el duelo con 27 puntos y 39 puntos de valoración-, lograron meter la mayor anotación histórica al cuadro blanco en su cancha durante una primera parte (50-63).

Tras el paso por vestuarios, el alero Mario Hezonja se echó el equipo a la espalda para levantar la diferencia, culminada con un 2+1 que envió el duelo a la prórroga (114-114). El croata fue decisivo también en el tiempo extra y cerró su actuación memorable con un 'doble-doble' de 40 puntos y 11 rebotes para un total de 53 de valoración.

Con esta victoria y la derrota del Valencia Basket ante el BAXI Manresa (104-102), los blancos certifican matemáticamente su posición de líder en la temporada regular y tendrán el factor cancha a favor en todas las eliminatorias del 'Playoff' de la Liga Endesa 2025-26.

Por otra parte, el BAXI Manresa, liderado por un Retin Obasohan que se fue hasta los 30 puntos, consiguió imponerse al Valencia Basket (104-102) en el Nou Congost. Con ello, los de Pedro Martínez cierran una mala semana en la que han perdido el factor cancha en los 'Playoffs' de la Euroliga después de perder sus dos primeros partidos en el Roig Arena ante Panathinaikos.

Mientras, el Bilbao Basket, que esta misma semana conquistaba el título de la FIBA Europe Cup, logró imponerse al colista Coviran Granada (88-83) para alcanzar al Unicaja Málaga en la batalla por la octava plaza.