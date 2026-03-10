Higinio Rivero hace historia en Milán-Cortina

Higinio Rivero durante los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - PAULINO ORIBE/COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Higinio Rivero hizo este martes historia para el deporte paralímpico nacional con su participación en la prueba de sprint del esquí de fondo de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), aunque no lo pudo acompañar de una clasificación hacia las eliminatorias.

El de Barakaldo, de 43 años, se convirtió con esta participación en el primer español en competir tres deportes diferentes en unos Juegos Paralímpicos ya que había estado en Tokyo 2020 y París 2024 en piragüismo y en esta cita ya había participado en el biatlón, en este caso el primer deportista con discapacidad en hacerlo.

Y tras sus dos pruebas en este deporte, el vasco se estrenó este martes en el esquí de fondo, con la prueba más explosiva, la del sprint, de poco más de un kilómetro y que le sirvió sobre todo para seguir afinando su puesta a punto. Rivero terminó con el vigesimocuarto tiempo en la ronda de clasificación con 2:31.04, lejos del 'Top 12' que daba el pase a las semifinales, aunque terminó satisfecho.

"Las sensaciones de hoy han sido muy buenas en el esquí, me estoy encontrando muy bien. Hemos hecho una variación de bastones para tener más cadencia de bastoneo y vemos que ha salido muy bien, nos hemos adaptado muy bien a ella", expresó el español en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

Rivero recordó que salía en la posición 26 y que había adelantado "un par de posiciones con respecto a otros contrincantes de la Copa del Mundo". "Vamos mejorando y estamos contentos con ello. Mañana miércoles, al final, vamos a descansar para priorizar el viernes, que ya hemos buscado también los errores del tiro", confirmó el vizcaíno que, de este modo, no participará finalmente en los 10 kilómetros del esquí de fondo.