El Hilali denuncia un insulto racista de Rafa Mir: "Viniste en patera"

Elche CF - RCD Espanyol - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Espanyol Omar El Hilali denunció el insulto racista de Rafa Mir cuando el jugador del Elche se dirigió a él para decirle "viniste en patera", como comunicó al árbitro del encuentro de este domingo de la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

El acta de Iosu Galech Apezteguía recogió después del partido celebrado en el Martínez Valero de Elche lo sucedido en el minuto 78, y que provocó que se activase el protocolo contra el racismo que detuvo el partido durante tres minutos.

"En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: "viniste en patera', no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral", apunta el acta.

El Elche quiso condenar "de forma rotunda cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad", con un comunicado.

Por otro lado, el equipo ilicitano pidió respeto hacia Mir ante la "falta de evidencias". "Ante las informaciones surgidas hasta el momento contra nuestro jugador Rafa Mir, el club pide prudencia y respeto ante la falta de evidencias", añade.

"El Elche CF condena cualquier acto discriminatorio y permanecerá atento a los procedimientos establecidos en este tipo de situaciones, colaborando siempre desde la responsabilidad y el respeto a los valores del deporte", termina la nota.