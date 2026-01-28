Los 'Hispanos' cierran su Europeo con nueva derrota

Archivo - Marcos Fis durante un partido con la selección española de balonmano - RFEBM/J.L. RECIO. - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano ha puesto fin este miércoles a su participación en el Campeonato de Europa que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega con derrota clara por 27-35 ante Portugal, por lo que no podrá optar a jugar por el quinto puesto del torneo y el billete directo al Mundial del año que viene.

Los 'Hispanos' se han despedido del Europeo con un discreto encuentro en el que no han sido capaces de enderezar un mal inicio, repleto de pérdidas y sin acierto ofensivo, lo que ha aprovechado su rival para coger una cómoda ventaja que no se ha visto nunca inquietada por una doble campeona continental que ha firmado su peor choque del evento.