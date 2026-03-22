Los 'Hispanos' empatan con Francia en el Quijote Arena

Jan Gurri con la selección española masculina de balonmano ante Francia en el Quijote Arena - RFEBM / J. L. RECIO

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano ha empatado este domingo con Francia en el Quijote Arena (25-25) en el segundo de los partidos amistosos de esta semana entre los dos combinados, el último ensayo para ambos antes de afrontar en el mes de mayo el 'Playoff' clasificatorio para el Campeonato del Mundo 2027.

En el reencuentro entre los de Jordi Ribera y los de Talant Dujshebaev después de la derrota española del jueves en Le Mans (29-26), los 'Hispanos' dominaron en una primera mitad en la que se agarraron a la solvencia de Jan Gurri, autor de tres de los cinco primeros tantos españoles, y a la solidez bajo palos de Gonzalo Pérez de Vargas.

El portero Charles Bolzinger mantuvo en la lucha a los 'Bleus', todavía sin las 'vacas sagradas' sobre la pista, mientras España, con Ian Tarrafeta destacado, se mantenía tres goles arriba (13-10). Solo el desajuste ofensivo español en los últimos minutos permitió a los galos aproximarse en el marcador para marcharse al descanso solo un gol abajo (14-13).

A la vuelta de vestuarios, los 'Hispanos' siguieron metidos en el choque, con Marcos Fis desplegando todo su repetorio y Gurri devolviendo a los suyos la renta de tres tantos. Talant Dujshebaev respondió metiendo a sus mejores hombres en pista y Francia mejoró, disponiendo de su primera ventaja en el minuto 49 gracias a un gol de Dylan Nahi.

La intensidad se mantuvo hasta el final en medio de la polémica por el arbitraje de la pareja española formada por Yon Bustamante y Javier Álvarez. Víctor Romero adelantó a España a muy poco del final y Ludovic Fabregas logró empatar (25-25). Gurri pudo dar la victoria a los 'Hispanos' en el último ataque, pero Romain Mathias detuvo su remate.

De esta manera, los de Jordi Ribera terminan una semana de preparación antes de afrontar el próximo mes de mayo el 'Playoff' clasificatorio para el Mundial de Alemania 2027; en esa eliminatoria, los españoles se medirán con Israel.