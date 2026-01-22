Los 'Hispanos' empiezan con derrota cruel la 'Main Round' del Europeo

Archivo - January 12, 2023, Krakow, Poland: 2023.01.12 Krakow..Pilka reczna mezczyzn, sezon 2022/2023, Mistrzostwa Swiata 2023..Hiszpania - Czarnogora..N/z Ian Tarrafeta Serrano..Foto Krzysztof Porebski / PressFocus....2023.01.12 Krakow..Handball, 2022/23 - Europa Press/Contacto/Krzysztof Porebski - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano ha perdido este jueves ante el combinado noruego por 34-35, tras una mala gestión en el final de partido, en lo que era su inicio de la Ronda Principal del Campeonato de Europa, que se está disputando en Dinamarca, Noruega y Suecia.

En el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca), el ritmo fue frenético desde el inicio por parte de ambos equipos. Eso sí, la diferencia residía en el acierto de Noruega al contragolpe, castigando las pérdidas de balón rival. Mientras, los 'Hispanos' se agarraban al marcador gracias a Aleix Gómez y su puntería inmaculada en los lanzamientos de 7 metros.

En la portería española brilló Nacho Biosca en un par de acciones, pero August Pedersen era un martillo pilón desde el extremo izquierdo y Sander Sagosen en zona central generaba mucho peligro en el reparto del juego. Moviéndose bien por dentro entre líneas, Jan Gurri y en menor medida Abel Serdio eran armas habituales para una España que nunca se descolgaba.

Eso hizo que los pupilos de Jonas Wille solo disfrutasen de dos goles como máximas ventajas (4-2, 5-3, 12-10) en toda la primera mitad, la cual incluso acabó con empate (16-16). Y pese a su buen arranque en la reanudación, nuevamente con Pedersen guiando cada vertiginoso ataque, se estancó Noruega en los 18 goles y Biosca tuvo bastante que ver en eso.

También influyó que Álex Dujshebaev acertase en disparos lejanos y que Ian Barrufet fuese un puñal desde el extremo izquierdo en un par de lances clave. Con 22-20, Dani Dujshebaev falló un lanzamiento desde campo propio y Jordi Ribera lo lamentó como si fuese el último instante, pero quedaba mucho tiempo y España llevaba un buen rumbo que se vio luego en el 26-23.

En sus peores momentos, el equipo nórdico había elegido vaciar portería y atacar con superioridad numérica. Entonces los 'Hispanos' mejoraron en defensa y se granjearon un pequeño colchón, aunque insuficiente si su adversario volvía a apretar con fuerza. Dicho y hecho, Robin Haug se lució en un par de paradas y sus compañeros se contagiaron hasta igualar todo.

Cada acción ofensiva era una batalla tras otra, con diana española como respuesta siempre a cada gol de Noruega. A medio minuto para finalizar el encuentro, Tobias Grondahl culminó de forma acertada una asistencia de un compañero entre las piernas de un contrincante y puso el 34-35, así que encaró España el desenlace en busca de una heroicidad marca de la casa.

No vio puerta en su primer intento, pero provocó un golpe franco y aún quedaban 11 segundos en el reloj. Tras un parón por revisión arbitral, los 'Hispanos' montaron la jugada para abrir a su extremo izquierdo y Barrufet quiso ejecutar una 'colgada' hacia Gómez en el lado opuesto de la pista.

Pedersen se interpuso, el cronómetro se consumió y los árbitros dijeron finalmente que no había 7 metros, corrigiendo su propia decisión inicial. En esa revisión arbitral repleta de incertidumbre, el cambio de criterio hizo que España no tuviera opción al penalti con reloj a cero y se selló de tal modo otra dolorosa derrota en un torneo cada vez más torcido.