Los 'Hispanos' inician ante Noruega sus finales hacia las medallas

Archivo - 25 January 2023, Poland, Danzig: Spain's Daniel Dujshebaev (R) throws past Norway's Christian O'Sullivan during the Handball World Cup quarterfinal match between Norway and Spain at the Ergo Arena. Photo: Jan Woitas/dpa - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano arrancará este jueves (18.00 horas/Teledeporte) la Ronda Principal del Campeonato de Europa que se está disputando en Dinamarca, Noruega y Suecia, con un duelo clave ante Noruega, a la que debe ganar para mantener sus opciones de alcanzar un caro billete a las semifinales.

Ya había advertido el seleccionador Jordi Ribera que el sorteo del torneo no había sido demasiado benévolo con los 'Hispanos' que, después de una fase de grupos sin tiempo para la relajación, tendrá una segunda aún más dura en la que se cruza con cuatro claros candidatos a las medallas y a estar en unas semifinales a las que sólo llegarán dos de los seis combinados de este grupo.

Y los cuatro rivales para la doble campeona de Europa son Dinamarca, actual campeona del mundo y olímpica, Francia, actual campeona de Europa, Portugal, cuarta del pasado Mundial, y Noruega, cuatro miuras con los que debe lidiar en una 'Main Round' donde ha pasado sin puntos tras la derrota con Alemania en el cierre de la primera fase. Alemanes, franceses y portugueses son los que partirán con dos puntos y una pequeña ventaja de cara a una ronda que se presenta muy igualada y atractiva.

España, que no se mueve de Herning (Dinamarca), empezará este nuevo reto ante una de las coanfitrionas del Europeo, una Noruega con la que ya se ha cruzado en los últimos torneos, a la que conoce muy bien y frente a la que necesita volver a la senda de la victoria para no complicarse ya demasiado el estar de nuevo en la pelea por las medallas de una gran cita.

El combinado nórdico viene de compartir grupo con Francia, Chequia y Ucrania. Tras arrollar 39-22 a los ucranianos, tuvo que trabajar la victoria ante los checos (29-25) y terminó cayendo en un festival ofensivo (38-34) ante la defensora del título, por lo que también acude urgido a este duelo.

Una Noruega que está en un periodo de renovación, pero que sigue con el liderazgo del lateral Sander Sagosen, autor de nueve goles en la derrota ante Francia, y otro miembros de su 'vieja guardia' como el portero Torbjoern Bergerud, el lateral Harald Reinkind o el extremo Sebastian Barthold.

Un rival que siempre juega con un ritmo muy alto a nivel ofensivo y que en defensa tira de su poderoso físico, lo que exigirá a los de Jordi Ribera paciencia en el ataque y mejorar un tanto el nivel defensivo respecto a la derrota contra Alemania. Las dos selecciones se cruzaron precisamente hace un año, el 22 de enero de 2025, en el inicio de la 'Main Round' del Mundial con ajustado triunfo noruego por 25-24 en un partido que los españoles llegaron a dominar 16-20 antes de entrar en el tramo final.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Hernández (P), Biosca (P), Serradilla, Gurri, Casado, Tarrafeta, A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Odriozola, Garciandia, Fis, Gómez, Suárez, Fernández, Barrufet, Rodríguez, Serdio y Romero.

NORUEGA: Bergerud (P), Haug (P), Jakobsen (P), Sagosen, Eck Aga, Roenningen, Groendahl, Hovden, Fredriksen, Lien, Solstad, Anderson, Pederson, Lyse, Gulliksen, Schoenningsen, Blonz, Aar y Setterblom.

--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

--HORA: 18.00/Teledeporte.