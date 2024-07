Los 'Hispanos' no despegan por culpa de Suecia

La selección española estuvo lejos de un segundo triunfo en los Juegos en un clásico que aprieta todo



MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano perdió (29-26) ante Suecia este lunes en la segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, fallando a su opción de despegar en el Grupo A y acercar unos cuartos de final que, por si había duda, estarán muy caros.

A los 'Hispanos' no les salió el partido que esperaban. Los de Jordi Ribera no tuvieron continuidad en sus buenos momentos y fueron a remolque de una Suecia que, tras perder su debut, estaba bastante obligada. A España, que buscaba un segundo triunfo de quilates, le faltó un poco de todo y, a este nivel, no puede fallar nada.

Ahora, después del triunfo de Alemania sobre Japón, son cuatro equipos con dos puntos: españoles, suecos, Eslovenia y Croacia. Con tres partidos por delante, los cruces de cuartos se aprietan para los cuatro primeros del Grupo. El colchón de las dos victorias no lo tuvo nunca cerca el equipo de Ribera ante una Suecia que venía de ganar a los españoles en los últimos duelos de la EHF EURO Cup.

El primer tiempo lo salvaron los 'Hispanos' con dificultad, pero una mal regreso de vestuarios ya fue definitivo. Dentro de la igualdad y una defensa correcta, España se atascó sin anotar durante ocho minutos (9-6). El desparpajo de Álex Dujshebaev salvó la crisis, tirando de calidad individual antes del descanso, pero los goles estuvieron caros y todo terminó por torcerse.

El cambio al doble pivote en defensa pareció la clave por momentos, pero Suecia entró con una marcha más del vestuario y puso la máxima con facilidad (16-12). La portería empezó a sumar con Gonzalo Pérez de Vargas deteniendo los penaltis que, al otro lado, convertía con maestría Aleix Gómez, pero los ataques españoles chocaron con la zaga sueca en una pérdida tras otra.

El tiempo de Jordi Ribera y su rotación cambió el guion con un 18-16 que daba otro aire al marcador, pero esta vez no hubo remate en los 'Hispanos'. La reacción española se quedó en amago y Suecia mantuvo la directa hasta un preocupante 27-20 que encendió las alarmas de la importancia de los goles. Los de Ribera supieron al menos maquillar un encuentro que fue claramente de los nórdicos.

Dani Fernández y Aleix Gómez, con siete y seis goles, fueron el sustento de una España que no pudo contar con Javier Rodríguez por una lesión de última hora. Los de Ribera cedieron ante un viejo conocido, al que ganaron en los últimos dos Juegos Olímpicos y también en el bronce del pasado Mundial, una Suecia que, con un intensidad atrás, el cerebro de Jim Gottfridsson y los goles de Sebastian Karlsson, Lucas Pellas y Sandell, apretó el grupo.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: SUECIA, 29 - ESPAÑA, 26. (11-11, al descanso).

--EQUIPOS:

SUECIA: Palicka (P), Thulin (P); Bergendahl (5), Carlsbogard (1), Claar (3), Darj, Gottfridsson (1), Karlsson (5), Lagergren (1), Pellas (5), Pettersson, Sandell (5), Wallinius (2), Wanne (2).

ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Corrales (P); Álex Dujshebaev (3), Tarrafeta (1), Maqueda (2), Garciandia (1), Casado (2), Dani Dujshebaev (1), Aleix Gómez (6), Odriozola, Sánchez-Migallón, Dani Fernández (7), Serdio (1) y Figueras (2).

--PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 3-2, 5-5, 7-6, 9-6, 11-8, 11-11, --descanso--, 16-12, 18-14, 21-17, 22-18, 27-20, 29-26.

--ÁRBITROS: Horacek y Novotny (RCH). Excluyeron dos minutos a Bergendahl (2), Wallinius y Gottfridsson por parte de Suecia. Y a Sánchez-Migallón (2), Odriozola (2) y Dani Dujshebaev en España.

--PABELLÓN: South Paris Arena 6.