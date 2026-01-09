Hjulmand (Leverkusen) asegura que sus declaraciones sobre Groenlandia "no tienen nada que ver con la política"

Archivo - 25 November 2025, United Kingdom, Manchester: Bayer Leverkusen head coach Kasper Hjulmand reacts ahead of the UEFA Champions League soccer match between Manchester City and Bayer Leverkusen at the Etihad Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 9 Ene. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayer Leverkusen, el danés Kasper Hjulmand, ha asegurado este viernes que su mensaje de Año Nuevo de hace unos días sobre Groenlandia "no tiene nada que ver con la política" y que se trataba de una declaración general.

Hjulmand había publicado el martes en LinkedIn lo que muchos percibieron como una crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin mencionarle. Trump ha declarado en varias ocasiones su interés estratégico en la isla, que es un territorio autónomo de Dinamarca. Desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela, ha aumentado el temor por que Trump pueda cumplir sus amenazas sobre Groenlandia.

"En un mundo loco y en rápida evolución, los enemigos de algunos líderes mundiales son el conocimiento, las estructuras internacionales, el diálogo y el respeto por las diferencias culturales. Para personas como ellos, el mundo es para los depredadores. Pero hay otra manera. Espero más humanidad, empatía y amor. Más conocimiento y comprensión. Más escucha. Mis pensamientos están con el hermoso pueblo groenlandés", indicó Hjulmand en su publicación.

Hjulmand es danés y su pareja es la política Maliina Abelsen, que creció en Groenlandia. Hjulmand dijo a los periodistas antes del partido de la Bundesliga de este sábado contra el VfB Stuttgart que la publicación trataba sobre "los derechos humanos fundamentales y las cuestiones fundamentales de la vida en general".

"Para que quede claro, esto no tiene nada que ver con la política. Nunca he sido político y esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha. Ya sea como entrenador, profesor o médico, quiero hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones futuras", señaló el exseleccionador danés.