Hjulmand: "Necesitaba un nuevo reto, y el Atlético era el adecuado"

Morten Hjulmand poses with the #23 t-shirt during his presentation as new player of Atletico de Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on July 13, 2026 in Madrid, Spain - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista danés Morten Hjulmand afirmó en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid que "necesitaba un nuevo reto" en su carrera tras tres años en el Sporting de Portugal y que el fichar por el club colchonero era el "adecuado", y subrayó que su principal deseo es "mostrar" su personalidad para ganar títulos.

"Creo que había llegado al momento adecuado marcharme del Sporting. Había logrado bastantes de mis objetivos, y no he terminado de la forma que quería, pero la experiencia fue increíble. Pero necesitaba un nuevo reto, y el del Atlético es el adecuado para mí", dijo en el acto celebrado en el Metropolitano, acompañado por el presidente del club, Enrique Cerezo.

El internacional danés, de 27 años, reiteró que llegar al Atlético, con el que ha firmado hasta el 30 de junio de 2031, es "un sueño hecho realidad". "Para mí fue fácil tomar la decisión por la historia y el respeto que tiene en Europa. Tengo muchas ganas de estar aquí y hacer feliz a todo el mundo. Desde niño seguía al Atlético de Madrid. Es un club increíble, y con unos jugadores muestran mucho corazón y espíritu de lucha, y eso es algo que encaja muy bien conmigo", manifestó.

En este sentido, Morten Hjulmand recordó que los capitanes atléticos Gabi y Koke fueron una "gran inspiración" para él. "Y ver los jugadores y la mentalidad que muestran, los trofeos que han ganado, ésa es la razón para venir aquí. Mi objetivo es mostrar mi personalidad, y creo que en todos los clubes en los que he estado he podido hacerlo. Que vean un jugador exigente que está aquí para ganar", indicó.

Acerca de su nuevo técnico, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, dijo que ya ha sentido su "pasión" y "ambición" para afrontar la próxima temporada. "Es un tipo muy simpático, y ya me ha mostrado qué significa ser jugador de Atlético. Quiero aportar mi mentalidad, que es de ganar. Me gusta ganar, y vamos a luchar desde el principio hasta el final. Lo que quiero aportar es mi calidad en el pase y el control en la posición y el equilibrio entre líneas", concluyó.

Por su parte, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ensalzó que Hjulmand fue uno de los líderes de Dinamarca en la última Eurocopa de 2024 en Alemania, y que es un mediocentro "con galones y amplia experiencia en Europa".

"Hjulmand destaca por su inteligencia táctica y su capacidad para dar equilibrio al equipo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho para hacer posible que hoy te hayas convertido en un jugador del Atleti. Tu compromiso ha sido fundamental. Morten, el Atleti es pasión, esfuerzo, coraje y corazón. A ti y a tu familia os deseo lo mejor en Madrid, estoy seguro de que estarás aquí muchas temporadas con nosotros", comentó.