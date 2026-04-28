Honda avisa de que los "avances" en el AMR26 "no tendrán impacto visible en el rendimiento" en Miami

Archivo - Aston Martin F1 Team Honda AMR26, mechanical detail of the power unit engine cover during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship from February 18 to 20, 2026 on the Bahrain International Circu - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de pista e ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, avisó este martes de que los "avances" en el AMR26 del equipo de Fórmula 1 Aston Martin "no tendrán impacto visible en el rendimiento en pista" en el Gran Premio de Miami de este fin de semana, y auguró una "muy importante" primera y única sesión de entrenamientos libres.

"Ha sido un período largo pero intenso entre carreras, con mucho trabajo en colaboración con Aston Martin tanto en Japón como en Reino Unido. El Gran Premio de Japón mostró que el trabajo va en la dirección correcta y nos ayudó a encontrar la motivación para seguir avanzando", dijo Orihara en declaraciones publicadas por Honda en 'X'.

Tanto la marca nipona como Aston Martin realizaron pruebas en estático a un AMR26 en Sakura, enfocándose en "reducir las vibraciones y, por lo tanto, aumentar la fiabilidad". "Hemos logrado ciertos avances, lo que nos permite implementar contramedidas en Miami y en la temporada. Pero estos avances no tendrán impacto visible en el rendimiento del motor en pista, así que no deberíamos esperar grandes avances", lamentó.

"Miami es una pista única, con dos rectas largas de acelerador a fondo y varias curvas lentas. Esta combinación la hace interesante para encontrar el compromiso en la configuración del coche. En el lado de la unidad de potencia, se trata de mejorar la manejabilidad a través del sector de baja velocidad, y optimizar la gestión de energía en esta sección es un factor clave para maximizar el rendimiento", apuntó.

Además, advirtió de las altas temperaturas, por lo que será "fundamental mantener las temperaturas de la unidad de potencia bajo control". "El GP de Miami es un fin de semana de Sprint, lo que significa que solo tenemos una sesión de práctica para optimizar todos los ajustes y definir las mejores especificaciones de refrigeración antes de la clasificación, lo que hace que la FP1 aquí sea muy importante", concluyó.