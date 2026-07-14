Honda confirma que el Aston Martin estrenará nuevo motor en Zandvoort: "Es importante seguir aprendiendo"

Archivo - Aston Martin F1 Team Honda AMR26, mechanical detail engine, moteur cover during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, Japan - Phot - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de pista e ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, avanzó este martes que "quedan dos carreras más antes de introducir el nuevo motor" en el Aston Martin, por lo que la nueva unidad de potencia no llegará hasta el Gran Premio de Países Bajos, del 21 al 23 de agosto en Zandvoort, y pidió "seguir aprendiendo" para el futuro.

"Nos quedan dos carreras más antes de introducir el nuevo motor. Es importante seguir aprendiendo con esta especificación actual, para poder aplicar lo aprendido sobre la gestión de la energía en futuras carreras", señaló Orihara en declaraciones publicadas por Honda en 'X'

El ingeniero nipón analizó el Gran Premio de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps, el trazado "más largo" del calendario y "de los más populares entre pilotos y aficionados". "Es un trazado técnico para los pilotos, con secciones de curvas complejas. La combinación de rectas largas y curvas de alta velocidad lo convierte en un circuito muy desafiante para los ingenieros también, tanto para predecir la aplicación del acelerador como para analizar el despliegue de energía a lo largo de la vuelta", dijo.

"Será una prueba para los fabricantes en términos de gestión energética, por lo que debemos considerar cómo desplegaremos la potencia en las rectas largas. La recolección aquí es bastante limitada, incluso considerando la longitud del circuito. Esto pone más énfasis en acertar con el plan de despliegue", agregó sobre la energía eléctrica.

Además, desveló que tienen "dos carreras más", Bélgica y Hungría, "antes de introducir el nuevo motor" en el AMR26. Por ello, "es importante seguir aprendiendo con esta especificación actual", para poder "llevar esos hallazgos sobre el despliegue de energía a futuras carreras, como Monza, donde también tenemos las rectas largas".

"Un factor desconocido adicional son las condiciones climáticas cambiantes en el circuito. En Silverstone se mantuvo seco, así que Spa podría ser la primera vez en que tengamos condiciones de mojado en una sesión. En cuanto al clima, aquí puede pasar cualquier cosa", zanjó.