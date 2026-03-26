Honduras.- Joma presenta las nuevas equipaciones de la selección de fútbol de Honduras en un evento exclusivo en su sede

Presentación de las nuevas camisetas de la selección de fútbol de Honduras diseñadas por Joma - JOMA

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva española 'Joma' ha desvelado las nuevas equipaciones de la selección masculina de fútbol Honduras en un evento exclusivo en su sede en Portillo de Toledo que reunió a jugadores, cuerpo técnico, representantes institucionales y asistentes del ámbito deportivo

Según informó 'Joma' este jueves, la presentación contó con la presencia de representantes de gran reconocimiento en el mundo deportivo como José Francisco Molina, exportero del Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña, Albacete y de la selección española y actual seleccionador nacional hondureño. También asistieron representantes de Diunsa y de la Federación Hondureña de Fútbol, junto a Mateo Figueroa, de la Fundación Real Madrid.

Durante la jornada, los propios futbolistas presentaron en un desfile estas equipaciones, que han sido diseñadas por 'Joma' "para acompañar al equipo en sus próximos retos, combinando rendimiento, innovación y una identidad visual alineada con el carácter del país".

La colección incluye cuatro equipaciones que responden a las exigencias del fútbol actual y reflejan la evolución del equipo dentro del panorama internacional, junto a las líneas de entrenamiento y paseo. Para su desarrollo, la marca española ha apostado por tejidos técnicos como el jacquard y el poliéster reciclado, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental sin renunciar al rendimiento con materiales que aportan ligereza, resistencia y una óptima adaptación al movimiento del jugador, favoreciendo la comodidad durante el juego.

Además, las equipaciones integran las tecnologías más innovadoras del mercado deportivo como 'MICRO-MESH SYSTEM' y zonas de ventilación que mejoran la transpirabilidad, ayudando a mantener la frescura incluso en los momentos de mayor intensidad.

El evento, que consolida la alianza entre 'Joma' y la selección nacional de Honduras, se completó con un recorrido por las instalaciones de la marca, acercando a los invitados al entorno en el que se desarrollan sus colecciones, una experiencia que refuerza el vínculo entre producto y marca.

Durante el acto, también se realizó un reconocimiento a José Francisco Molina para poner en valor su trayectoria y su papel al frente del combinado hondureño. "Este encuentro ha puesto en valor la relación entre la Federación Hondureña de Fútbol y 'Joma', consolidando una alianza basada en el compromiso con el rendimiento deportivo y la proyección internacional de la selección", expresó la marca deportiva.

"La casa de 'Joma' estará siempre abierta para la selección nacional de Honduras. Estamos muy satisfechos de seguir construyendo esta colaboración conjunta y deseamos que esta nueva etapa esté llena de éxitos", afirmó Alberto López, Consejero Delegado de Joma.