'Horizonte', el balón para las finales de la Copa del Rey Mapfre y de la Copa de la Reina Iberdrola

Imagen del nuevo balón, 'Horizonte', de la Real Federación Española de Futbol (RFEF). - RFEF

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y 'adidas' presentaron este jueves 'Horizonte', el balón personalizado con el que se jugará las finales de la Copa del Rey Mapfre, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad el sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, y de la Copa de la Reina Iberdrola, entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid el sábado 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria de Las Palmas.

Será un "esférico especial y con carácter histórico", que se presentará en ese encuentro copero entre el equipo madrileño y el guipuzcoano, de color blanco y con detalles circulares rojos, granates y dorados. Además, incluye el nombre de todas las comunidades autónomas de España y un símbolo característico de cada una de ellas.

En cuanto a sus características, 'Horizonte' muestra una estructura sin costuras térmicamente sellada y una innovadora superficie grabada que ofrecen una precisión y un control avalados por el sello 'FIFA QUALITY PRO'.

Igualmente, la fecha 1976 aparece serigrafiada hasta en doce ocasiones, recordando el primer año en el que se puso en juego el trofeo con su actual diseño y con la universalmente famosa denominación de Copa del Rey, la competición con más solera de nuestro fútbol.