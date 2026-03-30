Hossam Hassan: "España es una de las favoritas para ganar el Mundial"

Hossam Hassan, head coach of Egypt attends the press conference ahead of the International friendly, football match against Spain at RCDE Stadium on March 30, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, ha asegurado que España, a la que se enfrentarán este martes en un amistoso en el RCDE Stadium es "una de las favoritas para ganar el Mundial", pero que no van a "temer" su potencial y que tratarán de sorprenderla.

"España es la número uno del mundo del ranking FIFA. Sus posibilidades son muy grandes, es una de las favoritas para ganar el Mundial. Queremos aprovechar esta experiencia y dar una buena imagen del fútbol de Egipto. Este partido es un riesgo, respetamos a España, pero no vamos a temer al rival. Empatar o ganar sería un plus muy importante para nosotros", señaló en rueda de prensa.

Además, explicó que jugar contra los de Luis de la Fuente es una "prueba" para la cita mundialista, donde deberán afrontar "partidos de alto nivel". "Es una prueba para Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, que están en nuestro grupo. En fútbol todo es posible, somos ambiciosos", dijo. "Todos piensan que España ganará fácilmente, pero no será así", avisó.

En otro orden de cosas, Hassan explicó que el "juego colectivo" es la principal arma de los españoles. "Lamine Yamal es uno de los mejores del mundo, Rodri y Pedri también... Tienen muchos jugadores jóvenes muy buenos y todos son muy importantes. La selección española tiene un gran futuro porque todavía es muy joven", advirtió.

Por último, valoró el protagonismo del jugador del Manchester City Omar Marmoush ante la ausencia del delantero del Liverpool Mohamed Salah. "Todo el mundo lo conoce desde pequeño, cada año mejora. Lo tiene todo para ser una estrella mundial como Salah, tiene velocidad y habilidad", concluyó.